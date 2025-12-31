VORIORSI ŽELE JOŠ JEDAN TRIJUMF: Igrači Golden Stejta su slavili u Bruklinu
GOLDEN Stejt će večeras od 19.00 gostovati Šarlotu.
U prošlom kolu Voriosi su ostvarili pobedu na gostovanju, savladali su Bruklin rezultatom 107:120.
Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Stef Kari sa 27 poegodaka, Džimi Batler je dodao 21.
"Ratnici" su u dosadašem delu sezone upisali 17 pobeda i 16 poraza i trenutno se nalaze na osmoj poziciji u zapadnoj konferenciji.
Verujemo da će i večeras slaviti.
NAŠ TIP: H2 7,5 (kvota 1,90)
