VORIORSI ŽELE JOŠ JEDAN TRIJUMF: Igrači Golden Stejta su slavili u Bruklinu

GOLDEN Stejt će večeras od 19.00 gostovati Šarlotu.

FOTO: Profimedia

U prošlom kolu Voriosi su ostvarili pobedu na gostovanju, savladali su Bruklin rezultatom 107:120.

Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Stef Kari sa 27 poegodaka, Džimi Batler je dodao 21.

"Ratnici" su u dosadašem delu sezone upisali 17 pobeda i 16 poraza i trenutno se nalaze na osmoj poziciji u zapadnoj konferenciji.

Verujemo da će i večeras slaviti.

NAŠ TIP: H2 7,5 (kvota 1,90)

