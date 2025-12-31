TIP ostali sportovi

VORIORSI ŽELE JOŠ JEDAN TRIJUMF: Igrači Golden Stejta su slavili u Bruklinu

Marko Milosavljević

31. 12. 2025. u 07:40

GOLDEN Stejt će večeras od 19.00 gostovati Šarlotu.

ВОРИОРСИ ЖЕЛЕ ЈОШ ЈЕДАН ТРИЈУМФ: Играчи Голден Стејта су славили у Бруклину

FOTO: Profimedia

U prošlom kolu Voriosi su ostvarili pobedu na gostovanju, savladali su Bruklin rezultatom 107:120.

Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Stef Kari sa 27 poegodaka, Džimi Batler je dodao 21.

"Ratnici" su u dosadašem delu sezone upisali 17 pobeda i 16 poraza i trenutno se nalaze na osmoj poziciji u zapadnoj konferenciji.

Verujemo da će i večeras slaviti.

NAŠ TIP: H2 7,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!

NIKOLA JOKIĆ SE POVREDIO, A U DENVERU - HAOS! Američki novinari besni na upravu Nagetsa!