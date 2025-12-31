ALEKSANDAR NIJE UMRO OD BATINA: NJegovo telo pronađeno kod Vrbasa - Obdukcija utvrdila uzrok smrti

ALEKSANDAR S. (55) iz Beograda ubijen je u okolini Vrbasa, dok je njegovo telo pronađeno u jednom od pomoćnih objekata salaša, vezano kanapom za stub.

Foto SK

Zbog njegove smrti su uhapšena dvojica muškaraca, a prvi rezultati obdukcije pokazali su da Aleksandar nije preminuo od posledica prebijanja i povreda dobijenih tokom fizičkog maltretiranja.

- Nakon detaljne analize utvrđeno je da na glavi pokojnika, gde imao najviše udaraca, ne postoje prelomi niti teže oblici povreda koje bi mogle, u normalnim okolnostima, da izazovu smrt. Utvrđeno je da je pokojnik minimum čitavu noć proveo vezan za rampu na putu koji vodi ka salašu te da je preminuo usled smrzavanja - kaže izvor "Blica".

Telo pronašao vlasnik salaša

Podsetimo, telo Aleksandra S. (55) pronađeno je pre dva dana na nekategorizovanom putu u okolini Vrbasa vezano za rampu u blizini jednog salaša.Njegovo telo je pronašao vlasnik salaša.

Zbog sumnje da su počinili ubistvo, policija je uhapsila M.D. (43) iz Odžaka i Z.K. (28) iz okoline Sombora. Sumnja se da su oni usmrtili Aleksandra S. i da su ukrali od njega nakit, sat i automobil.

Oni su juče saslušani pred tužiocem Višeg javnog tužilaštva u Somboru i branili su se ćutanjem.

Više javno tužilaštvo u Somboru zatražilo je pritvor do 30 dana za Z.K. (28) iz okoline Odžaka i M.D. (43) iz okoline Sombora zbog sumnje da su počinili krivično delo teško ubistvo pri razbojništvu.

- Osumnjičeni su ga vezali pertlama, selotejp trakama i kanapom za rampu. Sumnja se da je upravo nekategorizovan put koji se nalazi među njivama osumnjičenima bio zgodan za skrivanje zločina - kaže izvor upoznat sa istragom.

(Blic)

BONUS VIDEO:

PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini