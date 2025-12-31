LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Sreda
17.00 Ekvatorijalna Gvineja - Alžir X2&0-3 (1,27)
20.00 Mozambik - Kamerun X2&0-4 (1,23)
Ukupna kvota: 2,50
Verujemo favoritima na Afričkom kupu nacija koji pozitivnim rezultatima mogu do prvih mesta u grupi, a pored toga dodajemo fiks na Al Kadišiju na koju je kvota u velikom padu (u jednom trenutku bila je čak 2,00!).
