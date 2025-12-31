Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

31. 12. 2025. u 08:00

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

Foto: Profimedia

Sreda

17.00 Ekvatorijalna Gvineja - Alžir X2&0-3 (1,27)

18.30 Al Šabab Rijad - Al Kadišija 2 (1,60)
20.00 Mozambik - Kamerun X2&0-4 (1,23)

Ukupna kvota: 2,50

Verujemo favoritima na Afričkom kupu nacija koji pozitivnim rezultatima mogu do prvih mesta u grupi, a pored toga dodajemo fiks na Al Kadišiju na koju je kvota u velikom padu (u jednom trenutku bila je čak 2,00!).

