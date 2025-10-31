ŠMIT PONIŽEN U SB UN: Nije mogao da govori, Rusi i Kinezi očitali bukvicu Nemcu

KRISTIJAN Šmit danas nije govorio na sednici SB UN jer je njegovo obraćanje blokirao predstavnik Ruske federacije Vasilij Nebenzja, koji je tom prilikom izjavio da je Šmit uzrok bezakonja u BiH i da ga "kao takvog ne priznaju kao visokog predstavnika jer on nije dobio saglasnost ovog tela".

Foto: Printscreen

- Dejtonski mirovni sporazum je jedini mogući osnov za rešavanje svih problema, kao i ukidanje kancelarije visokog predstavnika može doneti građanima BiH mir i prosperitet - istakao je Nebenzja.

On je dodao da je ovo već peta sednica SB UN o BiH gde se priča o krizi i poskonfliktnom rešavanju problema.

- Zapad želi da kontroliše zemlju koja bi trebala da bude suverena. Dejtonski mirovni sporazum predviđa dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Međutim, to je sve paravan za jedan birokratski aparat koji u potpunosti odudara od Dejtona - dodao je Nebenzja.

Nebenzija je podsetio da je Rusija jedan od garanta Dejtonskog sporazuma.

- Uvereni smo da da će u predstojećem periodu "Altea" imati pozitivnu ulogu u očuvanju mira u BiH - naglasio je Nebenzja.

Rekao je da je izveštaj koji je Vlada Republike Srpske uputila Savetu bezbednosti UN objektivan i ukazuje na stvarne razloge krize u BiH.

On je naveo da je zrela vizija Srba o budućnosti, odnosno o BiH bez ozloglašenog stranog protektorata, kao i o tome da i Hrvati i Bošnjaci pokažu odgovornost za budućnost BiH, zapravo, suprotna planovima evropskih prestonica kada se radi o Balkanu.

Nebenzja je skrenuo pažnju na to da se u organima na nivou BiH grubo krši Dejtonski mirovni sporazum ilegalnim algoritmima prilikom usvajanja odluka, tako što te odluke donose predstavnici samo jednog od tri konstitutivna naroda u BiH, a sve to u interesu zapadnih zemalja.

On je istakao da je primer toga iskorišćavanje i politizacija tragedije u Srebrenici, kao i pokušaji da se sva odgovornost za nestabilnost u BiH prebaci na Republiku Srpsku, uz napomenu da takvi postupci ne nailaze na kritike Zapada.

- Došlo je do trenutka kada pravosudna i izborna tela na nivou BiH, koja više nisu nezavisna, menjaju izbornu volju naroda i vrši se pritisak kroz sankcije, pretnje, političko ugnjetavanje i krivično gonjenje. Vrhunac te neokolonijalne prakse dostignut je kada je funkcija visokog predstavnika prosleđena Nemcu Kristijanu Šmitu, što je urađeno van procedure, bez pristanka Saveta bezbednosti UN, koji jedini može da odobri takvo imenovanje - podsjetio je Nebenzja, uz napomenu da Rusija ne priznaje "druga, gospodina Šmita".

Nebenzja je dalje naveo da je Šmit sam pogoršao situaciju svojim neosnovanim prisustvom i nametanjem rešenja narodima u BiH.

- OHR želi da stvori lažnu sliku o BiH time što govore da je Republika Srpska problem u BiH, a zapravo jedina čuva temelj Dejtona - rekao je Nebenzja.

On je kritikovao užasno nepšoštovanje BiH, koje se vidi u postupcima OHR-a, koji nisu u skladu sa suverenitetom BiH.

- Zahtevamo da se takav eksperiment prekine - poručio je Nebenzja.

On je podsetio da je Srpska predlagala rešenja za krizu u više navrata i pozvao sve členove Saveta da pročitaju izveštaj Vlade Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, važno je poštovati želje tri konstitutivna naroda i odmaknuti se od antisrpske retorike.

Nebenzja je izrazio zabrinutost i za položaj Hrvata u BiH.

Prema njegovim rečima, došlo se do trenutka kada pravosudna i izborna tela vrše pritisak na one koji ne žele da se povinuju njihovim odlukama. Vrhunac je davanje ovlaštenja Šmitu, da bude visoki predstavnik", naglasio je Nebenzja.

On je napomenuo da Šmit pokušava da nameće takozvana rešenja za druge narode, a zapravo je odmaknut od stvarnosti, što je očito iz njegovog izveštaja.

Foto: Printscreen

Predstavnik NR Kine: Šmit pogoršao stanje u BiH

Sve probleme u BiH treba rešiti unutrašnjim dijalogom, a Kristijan Šmit je samo pogoršao stanje, rekao je predstavnik Kine u Savetu bezbednosti UN Geng Šuang.

- Suđenje predsjedniku Miloradu Dodiku pred Sudom BiH dovelo je do podjela i etničkih tenzija i Kina je zabrinuta zbog najnovije situacije - izjavio je Geng.

On je tokom debate Saveta bezbednosti UN o situaciji u BiH naglasio da pojačane tenzije ne služe nijednoj strani.

Prema njegovim rečima, Kina se nada da svi mogu da stave interes naroda iznad svega ostalog, da političkim sredstvima pronađu rešenja, da uspostave političku stabilnost i da stvore povoljne uslove za razvoj i život u miru.

- Moramo da tražimo inkluzivna rešenja kroz dijalog. Kompleksni etnički odnosi na Balkanu proizilaze iz političkih razloga, a Dejtonski sporazum igra ulogu u promovisanju suživota u miru, ali u tom sporazumu nisu mogli da se predvidi svi problemi u procesu mira, pomirenja i razvoja - naglasio je Geng.

On je dodao da rešenje tih problema leži u međusobnoj toleranciji i u tome da sva tri konstitutivna naroda rešavaju probleme kroz konstruktivan dijalog i zajedno traže rešenja.

Komšić se odriče Šmita: Predlaže imenovanje novog "visokog predstavnika"

Foto: Printscreen

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić na današnjoj sednici Saveta bezbednosti UN-a o stanju u BiH odrekao se Kristijana Šmita.

Komšić je na sednici predložio, po njemu, dva rešenja za BiH.

- Jedno rešenje je imenovati novog "visokog predstavnika" i zadržati instituciju OHR-a u BiH sa svim ovlašćenjima koje ima - rekao je Komšić.

Druga opcija prema Komšiću je dugoročnija, iako to znači raspakivanje Dejtonskog sporazuma i kršenje Ustava BiH.

- Suština te opcije nalazi se u potrebi da BiH zaista postane demokratska zemlja, da se ukine diskriminacija vlastitih građana u oblasti ljudskih prava, da se odustane od konfliktnog koncepta etničkog balansa ili disbalansa moći, da se ustavno zaštite individualnim ljudska prava i principi pravne države i da na taj način BiH postane spremna za integraciju u EU - smatra Komšić, što u prevodi znači ukidanje entiteta.

Cvijanović: Komšić u Savetu bezbednosti govorio isključivo u svoje ime



Član Predsedništva BiH Željko Komšić je u Savetu bezbednosti UN govorio isključivo u svoje ime, a ne u ime BiH, niti Predsedništva kao kolektivnog tela, istakla je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

- Lažnim optužbama na račun Republike Srpske i izlizanim pričama o secesionizmu, Komšić opravdava strani intervencionizam, a prikriva sarajevski unitarizam. Sarajevo grčevito brani instrumente stranog intervencionizma, jer ih vidi kao sredstvo za ostvarivanje svoje političke agende - navela je Cvijanovićeva na Iksu.

Ona je dodala da je ovo još jedna potvrda da u BiH ne stanuje zajednička vizija o bilo čemu, uključujući i nju samu.

Cvijanovićeva je navela da Republika Srpska smatra da je brutalnim djelovanjem raznih visokih predstavnika, suprotno Dejtonskom sporazumu, BiH pretvorena u laboratoriju.

Prema njenim rečima, eksperimenti na izgradnji države koji su u toj laboratoriji provođeni, uništili su unutrašnje poverenje i dijalog, te degradirali smisao demokratski izabranih institucija.

- Nakon 30 godina eksperimentisanja treba otkloniti štetne posljedice stranog intervencionizma koji je dostigao vrhunac djelovanjem Kristijana Šmita. Tužno je slušati predstavnike političkog Sarajeva koji govore da BiH može opstati samo zahvaljujući nelegalnim intervencijama visokih predstavnika ili djelovanjem stranih sudija u Ustavnom sudu BiH koji su razgrađivali umjesto štitili Ustav BiH - dodala je ona.

Cvijanovićeva je naglasila da Republika Srpska smatra da umjesto laboratorijskog aparata zvanog OHR treba jačati demokratski kapacitet institucija na svim nivoima vlasti, reformisati pravosuđe i izbrisati štetne posljedice Šmitovog djelovanja.

- Obeshrabruje i razočarava stav EU kojim iskazuje podršku misiji visokog predstavnika, jer to upućuje na nedostatak vizije i odsustvo jasnog pristupa BiH, što joj i ne dozvoljava da se pozicionira na odgovarajuči način - napisala je Cvijanovićeva na "Iksu".

S druge strane, kako je navela, ohrabruje izjava američke predstavnice, koja je još jednom ponovila stav predsednika Donalda Trampa i drugih zvaničnika administracije SAD da je za njih završena era izgradnje država.

- Republika Srpska ostaje posvećena miru i stabilnosti, kao i saradnji sa svima u BiH i regionu - zaključila je Cvijanovićeva

(RTRS)