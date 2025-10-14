ŽENA OSTALA BEZ UŠTEĐEVINE: Poverovala u primamljivu ponudu da radi od kuće, prevaranti joj uzeli više od 12.500 evra

POLICIJSKI službenici Prve policijske stanice Rijeka primili su prijavu od 39-godišnje hrvatske državljanke koja je postala žrtva onlajn prevare, izgubivši više od 12.500 evra.

Naivno je poverovala u primamljivu ponudu da radi od kuće, ali umesto zarade, ostala je bez značajne ušteđevine, saopštila je Policijska uprava Primorsko-goranska.

Sve je počelo pre tri dana kada je odgovorila na oglas za posao od kuće koji je na internetu objavila jedna strana kompanija. Ubrzo je kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njen „mentor“. Objasnila joj je uslove posla, prema kojima je trebalo da uplati određene iznose putem aplikacije instalirane na njenom mobilnom telefonu. Ova sredstva je navodno trebalo da joj se vrate sa dodatnom dobiti nakon što završi jednostavne zadatke - pisanje recenzija za odeću i druge predmete.

Za samo tri dana, ova 39-godišnjakinja je putem aplikacije uplatila više od 12.500 evra. Iako je marljivo završila sve zadate preglede, obećana zarada nikada nije stigla, a nije joj vraćen ni novac koji je uložila. Kada je zatražila povraćaj svojih sredstava, njeni "poslovni partneri" su zahtevali dodatnu uplatu od 7.800 evra kako bi mogla da nastavi sa svojim "poslom". Tada je shvatila da je u pitanju prevara i prijavila je ceo slučaj policiji.

(Indeks)