Region

ŽENA OSTALA BEZ UŠTEĐEVINE: Poverovala u primamljivu ponudu da radi od kuće, prevaranti joj uzeli više od 12.500 evra

Novosti online

14. 10. 2025. u 15:23

POLICIJSKI službenici Prve policijske stanice Rijeka primili su prijavu od 39-godišnje hrvatske državljanke koja je postala žrtva onlajn prevare, izgubivši više od 12.500 evra.

ЖЕНА ОСТАЛА БЕЗ УШТЕЂЕВИНЕ: Поверовала у примамљиву понуду да ради од куће, преваранти јој узели више од 12.500 евра

Arhiva

Naivno je poverovala u primamljivu ponudu da radi od kuće, ali umesto zarade, ostala je bez značajne ušteđevine, saopštila je Policijska uprava Primorsko-goranska.

Sve je počelo pre tri dana kada je odgovorila na oglas za posao od kuće koji je na internetu objavila jedna strana kompanija. Ubrzo je kontaktirala nepoznata osoba koja se predstavila kao njen „mentor“. Objasnila joj je uslove posla, prema kojima je trebalo da uplati određene iznose putem aplikacije instalirane na njenom mobilnom telefonu. Ova sredstva je navodno trebalo da joj se vrate sa dodatnom dobiti nakon što završi jednostavne zadatke - pisanje recenzija za odeću i druge predmete.

Za samo tri dana, ova 39-godišnjakinja je putem aplikacije uplatila više od 12.500 evra. Iako je marljivo završila sve zadate preglede, obećana zarada nikada nije stigla, a nije joj vraćen ni novac koji je uložila. Kada je zatražila povraćaj svojih sredstava, njeni "poslovni partneri" su zahtevali dodatnu uplatu od 7.800 evra kako bi mogla da nastavi sa svojim "poslom". Tada je shvatila da je u pitanju prevara i prijavila je ceo slučaj policiji.

(Indeks)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 6

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku