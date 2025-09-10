SLUČAJ ZATVOREN NAKON 13 GODINA: Pronađena glava muškarca zamotana u novine, a sin primao očevu penziju nakon ubistva

VIŠE od decenije nakon što je u Splitu pronađeno raskomadano telo nepoznatog muškarca, hrvatska policija je konačno utvrdila identitet žrtve.

Ispostavilo se da je reč o muškarcu čiji nestanak nikada nije bio prijavljen, a njegov sin je godinama nakon ubistva nastavio da prima očevu penziju, prenosi Dalmatinski portal.

Identitet je potvrđen DNK analizom, nakon što su nadležni primetili da je lična karta pokojnog odavno istekla, što je pokrenulo dodatnu proveru. Sin preminulog se trenutno nalazi na lečenju u KBC Split, a policija mu obezbeđuje sobu dok traje bolnička hospitalizacija, nakon čega će uslediti kriminalistička obrada.

Za sada nema zvaničnih informacija o tačnim krivičnim delima za koja bi sin mogao biti osumnjičen, ali se prevara Hrvatskog zavoda za penzijsko osiguranje (HZMO) smatra gotovo izvesnom. Policija razmatra i mogućnost drugih oblika kršenja zakona.

Jezivo otkriće

U oktobru 2012. godine, slučajni prolaznik pronašao je ljudsku nogu upakovanu u plastičnu kesu koju je izbacilo more. Samo osam dana kasnije, otkriveno je telo bez glave i nogu, skriveno u rupi unutar lukobrana i pokriveno kamenjem.

Dan kasnije, u plastičnoj kesi pronađena je i glava, zamotana u novinski papir.

Tadašnja policijska istraga pokazala je da je telo pripadalo muškarcu visine oko 170 cm, sa kratkom kosom i više nedostajućih zuba. Na osnovu pronađenih zubnih navlaka urađen je fotorobot, ali identitet nije mogao biti potvrđen jer nisu mogli uzeti otiske prstiju zbog raspadnutih jagodica.

Telo raskomadano nakon smrti

Patolog je utvrdio da je noga provela 5 do 6 dana u moru, kao i da nije bila medicinski amputirana. Na telu je pronađeno osam slomljenih rebara, što je podgrejalo sumnje na nasilnu smrt.

Međutim, forenzički nalazi su potvrdili da je telo raskomadano nakon smrti, najverovatnije pilom ili sekirom, a delovi tela su upakovani u kese i bačeni u more.

DNK analiza tada je pokazala da je reč o muškarcu između 70 i 80 godina, visine oko 180 cm, sa ograničenom pokretljivošću. Policija je kontaktirala brojne institucije u Splitu i okolini ne bi li pronašla moguće identitete.

Petoro starijih muškaraca bilo je pod sumnjom, ali je utvrđeno da su svi umrli prirodnom smrću i da su sahranjeni. Telo sa Zente je tako ostalo neidentifikovano više od deset godina – sve do sada.

