BEĆIROVIĆ I KOMŠIĆ UDARILI NA TRAMPA: Odbijena inicijativa o nominaciji predsednika SAD za Nobelovu nagradu za mir
ČLANOVI Predsedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović odbili da se na dnevni red Predsedništva, uvrste inicijativu srpskog člana Željke Cvijanović o nominaciji predsednika SAD Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.
Pravdali su se navodnim formalnim nedostacima, a Bećirović je išao toliko daleko da je čak prigovorio da nije navedeno za koju godinu se američki predsednik predlaže za Nobelovu nagradu, iako je samo po sebi jasno i nema potrebe da se navodi.
Koliko je taj izgovor besmislen, govori i podatak da tako nešto u svojim inicijativama, u koje je SRNA imala uvid, nisu navodile ni druge zemlje koje su Trampa do sada predložile za Nobelovu nagradu.
(SRNA)
