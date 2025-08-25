Region

BEĆIROVIĆ I KOMŠIĆ UDARILI NA TRAMPA: Odbijena inicijativa o nominaciji predsednika SAD za Nobelovu nagradu za mir

25. 08. 2025. u 18:12

ČLANOVI Predsedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović odbili da se na dnevni red Predsedništva, uvrste inicijativu srpskog člana Željke Cvijanović o nominaciji predsednika SAD Donalda Trampa za Nobelovu nagradu za mir.

Pravdali su se navodnim formalnim nedostacima, a Bećirović je išao toliko daleko da je čak prigovorio da nije navedeno za koju godinu se američki predsednik predlaže za Nobelovu nagradu, iako je samo po sebi jasno i nema potrebe da se navodi.

Koliko je taj izgovor besmislen, govori i podatak da tako nešto u svojim inicijativama, u koje je SRNA imala uvid, nisu navodile ni druge zemlje koje su Trampa do sada predložile za Nobelovu nagradu.

(SRNA)

