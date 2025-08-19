GRAHOVO: Služen parastos za 157 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu

U HRAMU Svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu danas su služeni Sveta liturgija i parastos, te položeni venci i cveće kod spomen-obeležja za 157 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Foto: N. Živanović

Događaju su prisustvovali i predstavnici Boračke organizacije Republike Srpske na čelu sa predsednikom Radanom Ostojićem, koji je rekao da su se danas okupili na ovom mestu da bi se prisetili i odali poštu poginulim borcima sa ovog kraja koji su svoje živote utkali u slobodu i Republiku Srpsku.

Vence i cveće položili su i predstavnici Boračke organizacije Bosansko Grahovo, porodice poginulih, delegacija iz Kikinde (ljudi koji su poreklom iz ove opštine, a sada žive u Kikindi).

(SRNA)