UGROŽENE KUĆE: Veliki požar kod Splita - Zatvoren deo Jadranske magistrale (VIDEO)

11. 08. 2025. u 10:10

U NASELjU Jesenica, u opštini Dugi Rat nedaleko od Splita, noćas je izbio veliki požar, a hrvatski mediji javljaju da je na terenu više od 130 vatrogasaca i 44 vozila.

УГРОЖЕНЕ КУЋЕ: Велики пожар код Сплита - Затворен део Јадранске магистрале (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Fejsbuk/HRT Vijesti

Kako navodi HRT, ugrožene su i kuće, a u gašenju požara angažovana su i tri kanadera.

