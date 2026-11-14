KRAJ CRNIH DANA ZA TRI ZNAKA ZODIJAKA: Venera danas kreće direktno posle šest nedelja - za njih od 14. novembra zvanično prestaju sve muke

DUGO ste stezali zube i pitali se dokle ćete više morati da vučete taj silni teret na leđima. Svakodnevne brige, osećaj da tapkate u mestu i onaj tihi umor koji vam ne da mira polako postaju prošlost. Ništa na ovom svetu ne traje doveka, pa ni crni dani nemaju neograničen rok trajanja.

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Datum koji slobodno možete da zaokružite crvenom olovkom je subota, 14. novembar 2026. godine. Posle punih šest nedelja iscrpljujućeg retrogradnog hoda, Venera konačno kreće direktno. Osetićete u vazduhu da se nešto na zemlji pomerilo i da konačno dolazi vreme olakšanja i radosti. Iako će mnogi osetiti blagi vetar u leđa, za tri znaka Zodijaka ovog vikenda zvanično prestaju sve muke.

Jarac konačno stavlja sebe na prvo mesto

Godinama ste trpeli i ćutali, stavljajući tuđe potrebe ispred sopstvenog mira. Direktan hod Venere donosi vam lekciju koju ste dugo preskakali, a to je ljubav prema samom sebi. Sada vam postaje kristalno jasno da briga o sopstvenom srcu nije nikakva sebičnost niti uobraženost, već čisto preživljavanje.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Vaš težak period se završava onog trenutka kada shvatite da imate puno pravo da se okrenete i odete. Sve što vas vuče na dno, uključujući i toksične prijatelje, više nema mesta u vašoj blizini. Skloniti se od onih koji vam crpe snagu nije kukavičluk, već najlepši poklon koji možete da date sebi.

Devica pokazuje vrata svima koji je guše

Niste dužni da se menjate da biste bilo kome bili po volji, a ove subote to konačno i sprovodite u delo. Vaše patnje prestaju kada presečete veze sa ljudima koji ne podržavaju vas i vaše stavove. Pravi ljudi umeju da vam daju krila, dok vas oni pogrešni drže okovane u bolu i nezadovoljstvu.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Nisu svi na vašoj strani, i oni koji nisu, ne zaslužuju ni minut vašeg vremena. Od 14. novembra čvrsto stojite iza onoga što jeste i ne popuštate ni za milimetar. Sasvim je u redu ako drugi ne žele da vas prate na tom putu. Čim ostanete verni sebi, svaka težina nestaje kao rukom odnesena.

Rak ponovo pronalazi svoj stari osmeh

Toliko ste se dugo borili sa vetrenjačama da ste se gotovo navikli na hroničan umor i nedostatak snage. Jedva ste držali oči otvorene i pomirili ste se sa tim da život mora da bude težak. Srećom, to uopšte nije vaša sudbina, jer na red konačno dolazi čista sreća.

Foto: Depositphotos/fredmantel

Subota vam vraća sećanje na to kakvi ste nekada bili i šta ste sve ostavili po strani dok ste rešavali tuđe probleme. Ovog vikenda dobijate priliku da vratite svoju staru, vedru prirodu. Promena koju ste toliko dugo čekali je stigla, a vi više niste vezani za muke koje su vas gušile. Slobodni ste, zato izađite među ljude, nasmejte se i živite život punim plućima.

(Your Tango)