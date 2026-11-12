ZBOG OVIH GREŠAKA UNIŠTAVATE ZIMSKU GARDEROBU: Evo zašto vam se džemper skupi u mašini, a perjana jakna zgrudva - jedna navika je pogubna

ZIMSKA garderoba pruža bezbroj mogućnosti za kombinovanje, ali kada dođe vreme za pranje, mnogi se suočavaju sa istim problemom - kako očuvati omiljeni vuneni džemper, mekanu trenerku ili toplu perjanu jaknu, a da nakon pranja ne izgube oblik i funkcionalnost?

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Nema goreg iznenađenja od trenutka kada iz veš-mašine izvadite džemper koji se skupio toliko da više ne možete da ga obučete ili jaknu čije je punjenje završilo u velikim grudvicama. Iako često mislimo da je reč o nekvalitetnoj garderobi ili neispravnoj mašini, problem je najčešće u načinu na koji peremo i sušimo zimske komade.

Debeli materijali zahtevaju drugačiju negu od lagane odeće, a nekoliko naizgled bezazlenih navika može trajno da im promeni izgled. Ovo su najčešće greške koje treba izbegavati.

1. Perete različite materijale zajedno

Jedna od najčešćih grešaka jeste ubacivanje celokupne zimske garderobe u isti bubanj, bez obzira na sastav i način održavanja. Vuna, flis, sintetika i perje ne zahtevaju istu negu, pa je važno da pre pranja proverite etiketu svakog komada.

Vuna je posebno osetljiva na visoke temperature i neodgovarajuće tretiranje, dok grubi materijali i patentni zatvarači mogu da oštete nežna pletiva. Zato je najbolje razvrstati garderobu prema vrsti tkanine i preporukama proizvođača.

2. Koristite pogrešnu temperaturu i deterdžent

Izbor temperature jedan je od najvažnijih koraka u očuvanju zimske odeće. Previše topla voda može da izazove skupljanje vunenih komada, dok neodgovarajući deterdžent može da ošteti osetljiva vlakna.

Za vunu i druge delikatne materijale birajte blag deterdžent namenjen upravo takvoj odeći. Standardni proizvodi mogu sadržati enzime koji nisu pogodni za pojedina prirodna vlakna, pa je važno proveriti sastav i preporuku proizvođača.

Omekšivač takođe nije uvek dobar izbor. Kod jakni sa vodoodbojnim premazom može da naruši njihova posebna svojstva, zbog čega je bolje koristiti sredstva koja su namenjena tehničkoj i funkcionalnoj odeći.

3. Pretrpavate veš-mašinu

Kada želimo da završimo što više pranja odjednom, lako je da u bubanj ubacimo previše garderobe. Međutim, debeli zimski komadi upijaju veliku količinu vode i zauzimaju mnogo prostora, pa im je potrebno dovoljno mesta da se slobodno okreću.

Ako je mašina prepuna, deterdžent i voda neće ravnomerno dopreti do svih delova odeće, a ispiranje može biti nedovoljno. Posledica su komadi koji nisu dobro oprani, a ponekad zadržavaju i neprijatan, ustajao miris.

Jednostavan način da proverite da li ste preterali jeste da ostavite dovoljno prostora između odeće i vrha bubnja. Kao praktično pravilo često se navodi prostor širine dlana, ali uvek treba uzeti u obzir i preporučeno opterećenje konkretne mašine.

4. Ne prilagođavate centrifugu materijalu

Brzina centrifuge utiče na to koliko će vode ostati u odeći nakon pranja, ali najjači program nije uvek i najbolji izbor. Dok izdržljiviji materijali mogu podneti veći broj obrtaja, osetljiva vuna i fina pletiva zahtevaju nežniji tretman.

Previsoka brzina može da dovede do deformisanja i oštećenja vlakana, zbog čega je važno pratiti uputstva sa etikete. Za vunene komade birajte program sa niskim brojem obrtaja ili potpuno izbegnite centrifugu ako proizvođač tako preporučuje.

5. Pogrešno sušite vunene džempere i perjane jakne

Čak i kada je pranje prošlo bez problema, nepravilno sušenje može da uništi izgled omiljenog zimskog komada. Vunene džempere ne bi trebalo kačiti na vešalicu dok su mokri, jer težina vode može da ih rastegne i promeni im oblik.

Umesto toga, višak vode pažljivo uklonite tako što ćete džemper položiti na čist peškir i nežno ga zarolati. Nakon toga ga sušite položenog na ravnoj površini, dalje od direktnih izvora toplote.

Perjane jakne zahtevaju posebnu pažnju. Njihovo punjenje mora potpuno da se osuši kako bi se izbegli neprijatni mirisi i zadržavanje vlage. Ako etiketa dozvoljava sušenje u mašini, koristite odgovarajući program i proveravajte da li je punjenje ravnomerno raspoređeno. Ne stavljajte jaknu u sušilicu ako proizvođač to ne preporučuje.

6. Perete zimsku garderobu posle svakog nošenja

Još jedna česta greška jeste prečesto pranje. Neki zimski komadi, naročito oni od vune, ne zahtevaju pranje nakon svakog oblačenja. Često je dovoljno da ih nakon nošenja ostavite da se provetre, pod uslovom da nisu zaprljani ili natopljeni znojem.

Tako se smanjuje izlaganje vlakana deterdžentima, vodi i mehaničkom trenju, što može doprineti dužem očuvanju oblika i kvaliteta odeće. Ipak, učestalost pranja zavisi od materijala, načina nošenja i uputstva proizvođača.

Kako pravilno oprati vuneni džemper i perjanu jaknu?

Vunene komade najbolje je prati ručno ili na programu za vunu i osetljivi veš, uz temperaturu koju preporučuje proizvođač - najčešće do 30 stepeni. Koristite odgovarajući deterdžent i izbegavajte grubo trljanje i ceđenje.

Perjane jakne pre pranja treba zakopčati, zatvoriti patentne zatvarače i okrenuti naopako, ako to uputstvo za održavanje dozvoljava. Odaberite nežni program i tečni deterdžent namenjen takvoj odeći. Za očuvanje volumena punjenja mogu se koristiti posebne loptice za sušenje, ali samo ako je sušenje u mašini dozvoljeno za konkretan model jakne.

Teniske loptice se često preporučuju kao trik za ravnomernije raspoređivanje perja tokom sušenja, ali je najvažnije pratiti uputstva proizvođača i obezbediti da se jakna potpuno osuši.

Zimska garderoba ne mora da izgubi oblik, mekoću i funkcionalnost posle nekoliko pranja. Dovoljno je da obratite pažnju na etikete, prilagodite program vrsti materijala i ne žurite sa sušenjem. Tako će omiljeni džemperi i jakne moći da vas greju još mnogo sezona.

(Super žena)