DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 12. NOVEMBAR: Blizanci skloni naglim odlukama, Devica u sukobu sa autoritetima, Jarac se dopada nekome sa posla

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 12. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u devetoj kući, u trigonu sa Neptunom, donosi vam uvećanje prihoda preko osoba iz prekookeanskih zemalja. Aspekt sa Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, nagoveštava odlazak na zajednički put sa voljenom osobom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Pozicija Meseca u kući finansija, vladaoca kuće novca, čini vas spremnim da realizujete projekat u vezi sa inostranstvom, dobijanjem stipendije ili kredita. Vanredni troškovi. Jedan Rak misli na vas. Smanjite unos šećera.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec pravi trigon sa Marsom donoseći uvećanje prihoda preko kraćeg puta, poslovnog dogovora ili potpisivanja ugovora. Pozicija vašeg vladaoca Merkura, simbola logike, čini vas sklonim naglim odlukama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući novca fokusira vas na rešavanje finansijskih pitanja, podele imovine, dobijanje stipendije, kredita, alimentacije. Dobici preko posla koji podrazumeva kontakte sa strancima. Izbegavajte konzerviranu hranu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec pravi sekstil sa Venerom u kući komunikacija donoseći vam dobitke preko intelektualnih delatnosti i potpisivanja ugovora. Voljena osoba nije iskrena prema vama kada je reč o nekim događajima iz prošlosti.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji vlada i vašom karijerom, pravi napet aspekt sa Plutonom u kući posla donoseći vam sukobe sa saradnicima i nadređenima. Rasprava sa članom porodice. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Sa vašim vladaocem Venerom, koja upravlja i vašim finansijama, u sekstilu sa Mesecom, očekuju vas dobici preko kraćeg putovanja, isplativog ugovora ili intelektualnih delatnosti. Potreban vam je odmor.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u kući posla pod uplivom vašeg vladaoca Marsa iz kuće karijere donosi vam podršku nadređenih, autoriteta i uticajnih osoba koji imaju veze sa inostranstvom Dobici preko javne delatnosti. Izbegavajte gazirane napitke.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Tranzit Meseca preko vašeg znaka donosi vam šanse za zaradu preko saradnje sa strancima, turizma, putovanja ili stručnog usavršavanja u inostranstvu. Trzavice i rasprave sa emotivnim partnerom. Unosite više tečnosti.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Trigon između Meseca i vašeg vladaoca Saturna donosi vam dobitke preko privatnog biznisa ili nektretnina. Osoba koju poznajete preko poslovnih kontakata daje vam do znanja da joj se sviđate. Izbegavajte gazirane napitke.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući društvenog života donosi vam dobitke preko nekonvencionalnuh vidova zarade. Aspekti sa planetama ljubavi nagoveštavaju romantičan susret na kraćem putu. Neophodan je dodatni oprez u saobraćaju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući karijere pod uplivom vašeg vladaoca Neptuna u kući novca donosi vam uvećanje prihoda. Poznanstvo sa nekim preko društvene mreže može da preraste u ozbiljnu vezu. Promenite način ishrane.