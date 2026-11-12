SKLONOST SAMOZAVARAVANJU Astro savet za četvrtak, 12. novembar: Evo koji su podznaci na udaru aspekta sa planetom iluzija

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, u večernjim satima ulazi u kvadrat sa Neptunom, planetom iluzija, mašte, inspiracije, koji odgovara umetnicima, uprkos tome što se radi o izazovnom aspektu.

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S druge strane, ovaj kvadrat donosi preosetljivost, probleme u ljubavnim i porodičnim odnosima, sklonost samozavaravanju i zabludama. Naglašava podložnost različitim vidovima zavisnosti, alkoholu, psihoaktivnim supstancama i upozorava na opasnost od skandala.

Na zdravstvenom planu, može da donese probleme sa žlezdama i očima (infekcije).

Ovaj aspekt će najviše osetiti rođeni sa podznakom i Suncem na kraju Strelca, Blizanaca, Device i Riba.