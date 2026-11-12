KRAJ BESPARICE OD 15. NOVEMBRA: Ova 3 znaka konačno izlaze iz dugova, novac stiže sa svih strana

ZA neke horoskopske znakove sredina novembra donosi dugo očekivani finansijski preokret. Period neizvesnosti, neplaniranih troškova i stalnog razmišljanja o računima polako ostaje iza njih, a od 15. novembra otvaraju im se povoljnije mogućnosti za zaradu, rešavanje dugova i stabilizaciju kućnog budžeta.

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Novac bi mogao da stigne kroz poslovne prilike, zaostale isplate, dodatni angažman ili dogovore koji su se dugo odlagali. Ipak, najveće olakšanje osetiće oni koji su u prethodnom periodu morali da vode računa o svakom dinaru. Astrološki gledano, tri znaka posebno bi mogla da osete da im se finansijska situacija konačno okreće nabolje.

Bik - konačno stiže novac koji ste dugo čekali

Bikovi bi od 15. novembra mogli da dobiju priliku da poprave svoju finansijsku situaciju. Sve ono što je u prethodnom periodu kasnilo, bilo odlagano ili ostalo na obećanjima, sada bi moglo da se pokrene. Moguća je isplata novca koji im pripada, povoljan dogovor ili poslovna ponuda koja donosi sigurniji prihod. Posebno je važno da ne odbacuju prilike samo zato što na prvi pogled ne deluju dovoljno velike. Upravo jedan manji posao ili dodatni izvor zarade mogao bi da im pomogne da zatvore finansijske obaveze i konačno odahnu.

Škorpija - dugovi ostaju iza vas

Škorpije su možda u prethodnim mesecima imale utisak da novac samo prolazi kroz njihove ruke. Čim nešto zarade, pojavi se novi trošak, račun ili obaveza koju ne mogu da odlože. Međutim, od sredine novembra situacija bi mogla da počne da se menja. Pred njima je period u kojem mogu da pronađu način da reše dugovanja, naprave bolji finansijski plan ili dobiju novac koji će im omogućiti da zatvore neke stare obaveze. Moguće su i povoljne vesti povezane sa poslom, saradnjom ili pregovorima koji su već neko vreme u toku.

Jarac - trud konačno počinje da se isplaćuje

Jarčevi su poznati po tome što ne očekuju da im novac padne s neba, već su spremni da rade i čekaju rezultate. Upravo bi od 15. novembra mogli da vide prve ozbiljnije plodove svog truda. Povećanje prihoda, nova poslovna ponuda ili prilika za dodatnu zaradu mogli bi da im pomognu da se oslobode finansijskog pritiska. Oni koji su imali dugove ili veće troškove konačno bi mogli da naprave plan kako da ih postepeno zatvore. Najvažnije je da ne troše odmah sve što im stigne, već da deo novca sačuvaju za naredni period.

Za Bikove, Škorpije i Jarčeve druga polovina novembra mogla bi da donese osećaj finansijskog olakšanja. Ne mora sve da se promeni preko noći, ali jedan dobar dogovor, uplata ili poslovna prilika mogu biti početak mnogo stabilnijeg perioda.