KRAJ ZASTOJA I VELIKO OLAKŠANJE: Ovo je najsrećniji dan za svaki znak od 16. do 22. novembra

NEDELjA od 16. do 22. novembra 2026. donosi olakšanje nakon zastoja, ali i jedan posebno srećan dan svakom znaku. Astrologija pedviđa da nekome stiže osoba koja otvara važna vrata, nekome priznanje i više novca, dok će pojedini znakovi doneti odluku koja menja dalji tok života.

Foto: Deposit/ NewAfrica

Merkur i Venera ponovo su krenuli direktno, pa se nedoumice polako razrešavaju, razgovori postaju otvoreniji, a planovi lakše prelaze u dela. Prva četvrt Meseca u Vodoliji 17. novembra traži hrabar korak prema budućnosti, čak i kada on podrazumeva izlazak iz poznatog.

Sunce 22. novembra prelazi u Strelca i pokreće period većeg optimizma, avanture i vere u sopstvene mogućnosti. Evo kog dana će svaki znak imati najviše sreće i kako bi trebalo da ga iskoristi.

Ovan

Najsrećniji dan: utorak, 17. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

U vaš život može ući osoba koja će vam pružiti podršku, dragocen savet ili vezu sa ljudima koji vam mogu pomoći. To može biti novi saradnik, mentor, prijatelj ili neko ko će vam otvoriti oči pred važnu odluku.

Ne odbacujte ovu osobu samo zato što ne pripada krugu ljudi sa kojima se obično povezujete. Pomoć može stići iz potpuno neočekivanog pravca.

Savet: Prihvatite poziv, upoznavanje ili razgovor koji biste inače preskočili.

Bik

Najsrećniji dan: utorak, 17. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Pred vama se otvara mogućnost da promenite nešto važno u karijeri. Ideja verovatno nije nova, ali sada konačno imate hrabrosti da je pretvorite u konkretan potez.

Važno je da ne ostanete na poznatom putu samo zato što deluje sigurnije. Novi pravac može vam doneti više slobode, priznanja i zadovoljstva.

Savet: Ako osećate da ste prerasli trenutno radno mesto, počnite da tražite sledeći korak.

Blizanci

Najsrećniji dan: sreda, 18. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Mesec u Ribama u trigonu sa Merkurom u Škorpiji pomaže vam da drugačije organizujete posao i svakodnevni život. Čak i mala promena rasporeda može vam doneti mnogo više vremena i slobode.

Moguća je ponuda za rad od kuće, fleksibilnije radno vreme ili projekat koji ima više smisla od svega što ste do sada radili.

Savet: Ne prihvatajte uspeh koji zahteva da se odreknete svega što vam je važno.

Rak

Najsrećniji dan: petak, 20. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Jedan događaj, susret ili saznanje može potpuno promeniti način na koji gledate svoj život. Predugo ste bili usmereni na obaveze, dok ste sopstvene želje ostavljali po strani.

Sada shvatate da uspeh nema veliku vrednost ako u njemu nema mesta za ljubav, mir i ličnu sreću. Ne morate da birate između snova i ispunjenog privatnog života.

Savet: Ne ignorišite ono što vam srce govori samo zato što se ne uklapa u postojeći plan.

Lav

Najsrećniji dan: subota, 21. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Retrogradna Verera u Raku pomaže vam da usporite i sagledate istinu o porodičnim ili emotivnim problemima. Posle napornog perioda konačno ćete razumeti šta treba da sačuvate, a od čega je vreme da se udaljite.

Ovaj dan ne donosi samo odgovor već i mogućnost da izlečite uzrok problema koji se ponavljao.

Savet: Ne donosite odluku iz ponosa. Najpre priznajte sebi šta vas zaista boli.

Devica

Najsrećniji dan: petak, 20. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Promena u profesionalnom životu postaje neizbežna. Iako obično ne dozvoljavate emocijama da utiču na posao, sada ćete morati da priznate da vas nešto više ne ispunjava.

Put koji se otvara možda nije bio deo vašeg prvobitnog plana, ali bi mogao da vas odvede tačno tamo gde treba da budete.

Savet: Ne pokušavajte da racionalizujete nezadovoljstvo. Poslušajte ono što vam već dugo govori unutrašnji glas.

Vaga

Najsrećniji dan: subota, 21. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Cerera kreće retrogradno u Raku i podseća vas da posao ne sme da proguta ceo život. Čak i ako volite ono što radite, moguće je da previše energije dajete obavezama, a premalo sebi i bliskim ljudima.

Sreća ove nedelje ne dolazi kroz novi zadatak već kroz odluku da obnovite ravnotežu koju ste izgubili.

Savet: Odvojite vreme za odmor bez osećaja krivice. Ne morate stalno da budete dostupni.

Škorpija

Najsrećniji dan: subota, 21. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Nešto ili neko iz prošlosti može se vratiti u vaš život, ali ne nužno da bi se stara priča ponovila. Ovoga puta imate priliku da donesete zreliju odluku i izaberete ono što vam pruža osećaj pripadnosti.

U središtu pažnje biće dom, porodica i način na koji brinete o sebi. Kada sebe stavite na prvo mesto, lakše ćete prepoznati šta je vredno druge šanse.

Savet: Ne vraćajte se starom samo zato što vam je poznato. Birajte ono što vam danas donosi mir.

Strelac

Najsrećniji dan: nedelja, 22. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Sunce ulazi u vaš znak i započinje vašu sezonu. Osećaćete nalet energije, samopouzdanja i želju da zatvorite jedno poglavlje kako biste napravili mesto za nešto mnogo veće.

Prilike će početi da se pojavljuju čim prestanete da žalite zbog propuštenog. Pred vama je lična nova godina i prilika za potpuni reset.

Savet: Recite "da" životu, čak i ako još ne znate kuda će vas nova prilika odvesti.

Jarac

Najsrećniji dan: sreda, 18. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Važan razgovor može razrešiti situaciju koje ste se pribojavali. Umesto lošeg scenarija koji ste unapred zamislili, mogli biste čuti vest koja vam donosi olakšanje.

Biće potrebno da govorite iskreno, bez zatvaranja i potrebe da kontrolišete ishod. Na kraju razgovora možda ćete morati da donesete značajnu odluku.

Savet: Ne donosite zaključke pre nego što saslušate sve što druga strana želi da kaže.

Vodolija

Najsrećniji dan: sreda, 18. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Stiže priznanje za trud koji ste ulagali tokom prethodnih godina. Mogući su pohvala, unapređenje, važna poslovna ponuda ili povećanje prihoda.

Ovaj uspeh neće potvrditi samo vašu stručnost već i to da ste izabrali pravi životni put. Ljudi koji odlučuju konačno primećuju vaš doprinos.

Savet: Ne umanjujte svoje zasluge. Tražite uslove koji odgovaraju vrednosti onoga što pružate.

Ribe

Najsrećniji dan: nedelja, 22. novembar

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ulazak Sunca u Strelca pokreće moćan period u vašoj karijeri. Posao je možda poslednjih meseci tekao bez većih problema, ali vam je nedostajao osećaj uzbuđenja i napretka.

Sada je vreme da se prijavite za bolju poziciju, obnovite stare kontakte ili pokrenete ideju koju dugo odlažete. Pred vama je prilika da pokažete koliko zaista možete.

Savet: Pošaljite prijavu, poruku ili predlog. Sreća će vas pronaći tek kada joj otvorite vrata.

(YourTango)