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UMKA JE HIT U BELORUSIJI: Pas Aleksandra Lukašenka je glavni baja u zemlji (FOTO/VIDEO)

Novosti online

11. 11. 2026. u 18:52

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LjUBIMAC beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka pomeranac Umka svog vlasnika često prati na političkim sastancima i na poslovnim putovanjima.

УМКА ЈЕ ХИТ У БЕЛОРУСИЈИ: Пас Александра Лукашенка је главни баја у земљи (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

Podaci o tome ko je šefu države dao belog špica Umku i zašto je on izabran da ga prati, nisu obelodanjeni. U početku Umka Lukašenku nije poklonjena, ali se vezala za političara.

Umka se prvi put pojavio na javnom događaju 25. aprila 2020, kada je sa Lukašenkom stigao u Gomeljski region.

- Ja sam veliki ljubitelj životinja jer sam odrastao u njihovoj blizini. U selu je bilo mnogo životinja. One moraju biti zaštićene. Kako se odnosite prema prirodi i životinjama, tako će se i vaš život odvijati - rekao je svojevremeno predsednik Belorusije.

Osim špica, Aleksandar Lukašenko na svojoj farmi ima i tri mačke, labradora, koze, zeca i krave.

Foto: Profimedia/Sputnik/Viktor Toločko

Inače, cena pomeranca može da pređe dve hiljade dolara. Kućnom ljubimcu je potrebna posebna briga: da bi se održao prezentabilan izgled, potrebno je pažljivo pratiti njegovu ishranu i higijenu. Primetna je aktivnost i radoznalost ove rase, kao i njena sklonost da manipuliše.

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