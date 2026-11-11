UMKA JE HIT U BELORUSIJI: Pas Aleksandra Lukašenka je glavni baja u zemlji (FOTO/VIDEO)
LjUBIMAC beloruskog predsednika Aleksandra Lukašenka pomeranac Umka svog vlasnika često prati na političkim sastancima i na poslovnim putovanjima.
Podaci o tome ko je šefu države dao belog špica Umku i zašto je on izabran da ga prati, nisu obelodanjeni. U početku Umka Lukašenku nije poklonjena, ali se vezala za političara.
Umka se prvi put pojavio na javnom događaju 25. aprila 2020, kada je sa Lukašenkom stigao u Gomeljski region.
- Ja sam veliki ljubitelj životinja jer sam odrastao u njihovoj blizini. U selu je bilo mnogo životinja. One moraju biti zaštićene. Kako se odnosite prema prirodi i životinjama, tako će se i vaš život odvijati - rekao je svojevremeno predsednik Belorusije.
Osim špica, Aleksandar Lukašenko na svojoj farmi ima i tri mačke, labradora, koze, zeca i krave.
Inače, cena pomeranca može da pređe dve hiljade dolara. Kućnom ljubimcu je potrebna posebna briga: da bi se održao prezentabilan izgled, potrebno je pažljivo pratiti njegovu ishranu i higijenu. Primetna je aktivnost i radoznalost ove rase, kao i njena sklonost da manipuliše.
Preporučujemo
ZAŠTO SE NA DAN PRIMIRJA NOSI NATALIJINA RAMONDA? Priča o cvetu koji nikada ne odustaje
11. 11. 2026. u 08:54
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)