DONJI VEŠ UTIČE NA PLODNOST KOD MUŠKARCA: Novo istraživanje sprovedeno na 27.000 kandidata

ISTRAŽIVANjE sprovedeno na skoro 27.000 muškaraca otkrila je da muškarci koji nose usko donje rublje imaju 18 procenata veću verovatnoću da imaju manji volumen sperme.

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Nošenje uskog donjeg veša povezano je sa lošijim kvalitetom sperme, prema do sada najvećoj studiji na tu temu, sprovedenoj na skoro 27.000 muškaraca.

Kineski naučnici uporedili su nalaze 21.221 muškarca koji su nosili širok donji veš i 5.615 koji su preferirali uske modele.

Rezultati su pokazali da su muškarci koji su nosili uski donji veš imali 18 odsto veću verovatnoću da imaju manju zapreminu sperme, 12 odsto veću verovatnoću da imaju manji broj pokretnih spermatozoida i 48 odsto veću verovatnoću da imaju manji udeo normalno oblikovanih spermatozoida.

Takođe su imali 108 odsto veću verovatnoću da imaju povećanu fragmentaciju, odnosno oštećenje DNK spermatozoida.

Study of 27,000 men confirms tight briefs impact sperm quality and sexual function https://t.co/wPguRrL0km — Daily Mail (@DailyMail) November 5, 2026

Istraživači su takođe otkrili veću učestalost erektilne disfunkcije i prevremene ejakulacije kod muškaraca koji su nosili uski donji veš.

Veruju da bi uzrok mogla biti povišena temperatura u skrotumu. Naime, spermatozoidi se najbolje razvijaju na temperaturi dva do tri stepena nižoj od telesne temperature.

Međutim, autori upozoravaju da studija ne dokazuje da uski donji veš direktno uzrokuje lošiji kvalitet sperme ili da bi prelazak na šire modele povećao šanse za začeće.

Svi učesnici bili su muškarci koji su došli na procenu plodnosti, tako da se rezultati ne mogu automatski primeniti na opštu populaciju.

Studija je objavljena u časopisu Asian Journal of Andrology, a njeni autori ističu da bi izbor šireg donjeg veša mogao biti jednostavna promena načina života koja potencijalno koristi muškoj reproduktivnoj funkciji.

(Večernji list)