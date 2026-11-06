KAKO SE OBIČNA ŠETNJA MOGLA TRAGIČNO ZAVRŠITI: Mladić u Čileu išao ulicom a onda se desilo ovo (VIDEO)
OBIČNA šetnja se pretvorila u dramatični incident za jednog 19-godišnjaka iz Santijaga, prestonice Čilea. Mladić je bezbrižno hodao trotoarom kada se, niotkuda, pred njim stvorio automobilski točak koji je velikom brzinom poleteo iz pravca ulice.
Prošao sa lakšim povredama
Snimak nadzorne kamere zabeležio je dramatičan trenutak u kojem je mladić oboren na zemlju silinom udarca nakon čega su mu prišli zabrinuti sugrađani.
Uprkos svemu, 19-godišnjak je dobro prošao, a prevezen je u kliniku Santa Marija, gde mu je ukazana prva pomoć zbog povreda na čelu, licu i grudima.
Nadležni organi identifikovali su vozilo sa kojeg se točak odvojio, kao i vozača, a pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti bizarnog incidenta.
Točak udario i dva automobila
Prema izjavi vozača, automobil je neposredno pre nezgode isparkiran iz garaže. Tokom vožnje, jedan od točkova iznenada se odvojio.
Najpre je udario u dva automobila, a zatim se odbio i velikom brzinom odleteo na široki trotoar Avenije Los Leones. U sledećem trenutku, snažno je udario 19-godišnjaka s leđa i oborio ga na zemlju.
(Telegraf)
Preporučujemo
Hrvat izazvao skandal u programu uživo (VIDEO)
09. 10. 2026. u 13:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)