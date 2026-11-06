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KAKO SE OBIČNA ŠETNJA MOGLA TRAGIČNO ZAVRŠITI: Mladić u Čileu išao ulicom a onda se desilo ovo (VIDEO)

JM

06. 11. 2026. u 12:40

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OBIČNA šetnja se pretvorila u dramatični incident za jednog 19-godišnjaka iz Santijaga, prestonice Čilea. Mladić je bezbrižno hodao trotoarom kada se, niotkuda, pred njim stvorio automobilski točak koji je velikom brzinom poleteo iz pravca ulice.

КАКО СЕ ОБИЧНА ШЕТЊА МОГЛА ТРАГИЧНО ЗАВРШИТИ: Младић у Чилеу ишао улицом а онда се десило ово (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/X/@TMZ

Prošao sa lakšim povredama

Snimak nadzorne kamere zabeležio je dramatičan trenutak u kojem je mladić oboren na zemlju silinom udarca nakon čega su mu prišli zabrinuti sugrađani.

Uprkos svemu, 19-godišnjak je dobro prošao, a prevezen je u kliniku Santa Marija, gde mu je ukazana prva pomoć zbog povreda na čelu, licu i grudima.

Nadležni organi identifikovali su vozilo sa kojeg se točak odvojio, kao i vozača, a pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti bizarnog incidenta.

Točak udario i dva automobila

Prema izjavi vozača, automobil je neposredno pre nezgode isparkiran iz garaže. Tokom vožnje, jedan od točkova iznenada se odvojio.

Najpre je udario u dva automobila, a zatim se odbio i velikom brzinom odleteo na široki trotoar Avenije Los Leones. U sledećem trenutku, snažno je udario 19-godišnjaka s leđa i oborio ga na zemlju.

(Telegraf)

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