KAKO SE OBIČNA ŠETNJA MOGLA TRAGIČNO ZAVRŠITI: Mladić u Čileu išao ulicom a onda se desilo ovo (VIDEO)

OBIČNA šetnja se pretvorila u dramatični incident za jednog 19-godišnjaka iz Santijaga, prestonice Čilea. Mladić je bezbrižno hodao trotoarom kada se, niotkuda, pred njim stvorio automobilski točak koji je velikom brzinom poleteo iz pravca ulice.

Foto: Printscreen/X/@TMZ

Prošao sa lakšim povredama

Snimak nadzorne kamere zabeležio je dramatičan trenutak u kojem je mladić oboren na zemlju silinom udarca nakon čega su mu prišli zabrinuti sugrađani.

Uprkos svemu, 19-godišnjak je dobro prošao, a prevezen je u kliniku Santa Marija, gde mu je ukazana prva pomoć zbog povreda na čelu, licu i grudima.

Nadležni organi identifikovali su vozilo sa kojeg se točak odvojio, kao i vozača, a pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile okolnosti bizarnog incidenta.

⚠️ CCTV footage captures the moment a rogue wheel came flying, seemingly out of nowhere, before striking a 19-year-old pedestrian in Santiago, Chile. https://t.co/SRBU6fODCV — TMZ (@TMZ) November 5, 2026

Točak udario i dva automobila

Prema izjavi vozača, automobil je neposredno pre nezgode isparkiran iz garaže. Tokom vožnje, jedan od točkova iznenada se odvojio.

Najpre je udario u dva automobila, a zatim se odbio i velikom brzinom odleteo na široki trotoar Avenije Los Leones. U sledećem trenutku, snažno je udario 19-godišnjaka s leđa i oborio ga na zemlju.

(Telegraf)