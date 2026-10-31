VELIKI KORAK ZA KINU: Planiraju da pošalju astronaute na Mesec pre 2030. godine
KINA planira da pre 2030. godine izvede svoju prvu misiju sa ljudskom posadom na Mesec, tokom koje bi dvojica od ukupno tri astronauta trebalo da se spuste na njegovu površinu, saopšteno je na Sedmom kineskom simpozijumu o svemirskim letovima sa ljudskom posadom, održanom danas u Pekingu.
Zamenik glavnog projektanta kineskog programa svemirskih letova sa ljudskom posadom i glavni projektant programa istraživanja Meseca Vang Sjang izjavio je da je planirano da posadu prve kineske misije čine tri astronauta, od kojih će dvojica boraviti na površini Meseca, objavili su mediji.
Misija će se zasnivati na modelu susreta i spajanja letelica u Mesečevoj orbiti, uz korišćenje dve rakete-nosača Long Marč-10.
Prema planiranom scenariju, prvom raketom bi u orbitu oko Meseca bio poslat lunarni modul, dok bi drugom bila lansirana letelica sa ljudskom posadom, koja bi se potom spojila sa modulom.
Dvojica astronauta prešla bi u lunarni modul, koji bi se odvojio od letelice i spustio na površinu Meseca, gde bi obavljali naučna istraživanja.
Po završetku aktivnosti, astronauti bi se modulom vratili u Mesečevu orbitu, ponovo se spojili sa letelicom i zajedno sa trećim članom posade krenuli nazad ka Zemlji.
Prema pisanju kineskog lista, istraživački, razvojni i građevinski radovi u okviru kineskog programa za spuštanje ljudske posade na Mesec napreduju planiranom dinamikom.
(sputnikportal.rs)
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