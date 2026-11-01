LEKOVITI MINERALNI IZVORI, NETAKNUTA PRIRODA, A PRISTUPAČNE CENE: Skriveni raj u Srbiji za samo 500 dinara

DOK su najpoznatije srpske banje često prepune turista, u zapadnom delu zemlje krije se mesto za koje mnogi još nisu čuli. Okružena gustim šumama i planinskim predelima, Radaljska Banja privlači posetioce lekovitim mineralnim izvorima, netaknutom prirodom i izuzetno pristupačnim cenama smeštaja.

Foto: jmguyon, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Ova mala banja, smeštena na obroncima planine Boranje, udaljena je oko dva sata vožnje od Beograda, a prema pojedinim ponudama, noćenje se može pronaći već za 500 dinara po osobi.

Pored odmora u prirodi, posetioci imaju priliku da istraže okolne šume, uživaju u miru i obiđu Radaljsko jezero, jednu od zanimljivijih atrakcija ovog kraja.

Banja skrivena među planinama

Radaljska Banja nalazi se na severnim padinama planine Boranje, na nadmorskoj visini od približno 350 metara. Administrativno pripada opštini Mali Zvornik, u Mačvanskom okrugu, a smeštena je u dolini rečice Radalj.

Od prestonice je udaljena između 136 i 146 kilometara, dok je od Loznice deli oko 25, a od Malog Zvornika svega 12 kilometara.

Zahvaljujući položaju i prirodnom okruženju, ovo mesto može biti odličan izbor za sve koji žele da pobegnu od gradske gužve, svakodnevnog stresa i užurbanog načina života.

Mineralni izvori poznati više od jednog veka

Ono po čemu se Radaljska Banja posebno izdvaja jesu njeni mineralni izvori, čija su svojstva počela zvanično da se istražuju još 1890. godine.

Reč je o alkalnim sumporovitim vodama, koje se tradicionalno koriste u banjskim tretmanima, naročito kod određenih reumatskih tegoba.

U banjskoj tradiciji navodi se da se ove vode koriste kod zapaljenskih i degenerativnih reumatskih oboljenja, artritisa, spondiloze, kao i drugih problema sa zglobovima i mišićima.

Ipak, važno je naglasiti da mineralna voda ne predstavlja zamenu za medicinsko lečenje, te da se njena upotreba u terapijske svrhe preporučuje isključivo uz savet lekara.

Misteriozni izvor za koji se vezuju zanimljiva verovanja

Jedna od najvećih zanimljivosti ovog kraja jeste takozvani „očni izvor“, udaljen oko 300 metara od centralnog banjskog lečilišta.

Prema lokalnom predanju, voda sa ovog izvora nekada se koristila za ublažavanje različitih očnih tegoba, zbog čega je izvor privlačio pažnju posetilaca.

Međutim, ne postoje dovoljno pouzdani medicinski dokazi koji bi potvrdili da ova voda može da izleči kataraktu, dijabetičku retinopatiju ili poboljša vid.

Takođe, tvrdnje da konzumiranje mineralne vode reguliše nivo šećera u krvi nisu naučno potvrđene. Stručnjaci upozoravaju da vodu ne bi trebalo koristiti za ispiranje očiju niti piti u zdravstvene svrhe bez prethodne provere njene ispravnosti i konsultacije sa lekarom.

Noćenje za 500 dinara? I to je moguće

Pored prirodnih lepota, jedan od glavnih aduta Radaljske Banje jesu pristupačne cene smeštaja.

Prema pojedinim ponudama privatnog smeštaja, u seoskim domaćinstvima moguće je pronaći prenoćište po početnoj ceni od oko 500 dinara po osobi.

Za turiste koji žele nešto više komfora dostupni su apartmani, brvnare i drugi privatni objekti.

Cene pojedinih apartmana počinju od približno 2.000 dinara, dok se u drugim oglasima smeštaj nudi za oko 18 do 33 evra, u zavisnosti od opremljenosti objekta i termina boravka.

Treba imati u vidu da su navedene cene okvirne i da mogu varirati, pa je pre polaska neophodno proveriti aktuelnu ponudu i raspoloživost smeštaja.

Jezero nadomak banje koje vredi posetiti

Na svega četiri kilometra od banjskog lečilišta nalazi se Radaljsko jezero, okruženo šumama i planinskim pejzažima.

Ovo veštačko jezero nastalo je 1988. godine pregrađivanjem reke Crni Radalj. Prema turističkim opisima, njegova prosečna dubina iznosi oko 3,5 metara, dok se podaci o najvećoj dubini razlikuju.

Zahvaljujući mirnom okruženju i prirodnim lepotama, jezero predstavlja zanimljivo odredište za ljubitelje šetnje, boravka na otvorenom i istraživanja manje poznatih krajeva Srbije.

Radaljska Banja tako objedinjuje mineralne izvore, planinski vazduh, šumske predele i mogućnost povoljnog smeštaja, što je čini privlačnom destinacijom za vikend-putovanje ili kraći odmor bez velikih troškova.

(Kamatica)

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