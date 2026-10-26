Svet

DIRIGOVAO PREKO MREŽA: U Italiji uhapšen vođa nasilnih pokreta

М. О.

26. 10. 2026. u 23:30

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NIJE bio stranac, pripadao je visokim italijanskim intelektualnim krugovima, izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto, posle hapšenja Jusufa Sihera (30), italijanskog državljanina, poreklom Marokanca, tvorca Pokreta 17. oktobar i instagram-naloga preko koga su organizovane nasilne demontracije u većim italijanskim gradovima.

ДИРИГОВАО ПРЕКО МРЕЖА: У Италији ухапшен вођа насилних покрета

Foto: Društvene mreže

Poslednja poruka koju je postavio na "Instagramu" Jusuf Siher bila je promena strategije Pokreta 17. oktobar, upozorenjima demonstrantima na prisustvo policije. On je preko te platforme vodio propagandu u korist Hamasa i koordinisao ulične akcije, podstičući na urbanu gerilu, sukobe sa policijom i pljačke. To mu je, ujedno, bio i završni okidač, pošto je uhapšen nekoliko sati pre početka protesta.

Siher je magistar političkih nauka sa Milanskog univerziteta, radio je kao novinar u "Il fato kvotidijano" i u institutu ISPI, Opservatoriji za Bliski istok i Severnu Afriku, gde je završio praksu 2024. godine. Sva njegova interesovanja bila su usmerana na islamske političke pokrete, a bio je i osnivač i prvi predsednik Udruženja muslimanskih studenata na Univerzitetu u Milanu od 2018. godine.

Od januara je radio kao stručnjak za "Merkor", američku startap kompaniju koja se bavi veštačkom inteligencijom.

Sihera je počela da prati Italijanska obaveštajna služba posle protesta u Milanu 17. oktobra, a NATO obaveštajci identifikovali su ga u angažmanu na plaformi odakle je upravljao Pokretom. Optužen je za teško podsticanje terorizma i za zločin organizvanja nasilja na demonstracijama, što predstavlja novo krivično delo utvrđeno Dekretom koji je odobrio Savet ministara.

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