DIRIGOVAO PREKO MREŽA: U Italiji uhapšen vođa nasilnih pokreta
NIJE bio stranac, pripadao je visokim italijanskim intelektualnim krugovima, izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto, posle hapšenja Jusufa Sihera (30), italijanskog državljanina, poreklom Marokanca, tvorca Pokreta 17. oktobar i instagram-naloga preko koga su organizovane nasilne demontracije u većim italijanskim gradovima.
Poslednja poruka koju je postavio na "Instagramu" Jusuf Siher bila je promena strategije Pokreta 17. oktobar, upozorenjima demonstrantima na prisustvo policije. On je preko te platforme vodio propagandu u korist Hamasa i koordinisao ulične akcije, podstičući na urbanu gerilu, sukobe sa policijom i pljačke. To mu je, ujedno, bio i završni okidač, pošto je uhapšen nekoliko sati pre početka protesta.
Siher je magistar političkih nauka sa Milanskog univerziteta, radio je kao novinar u "Il fato kvotidijano" i u institutu ISPI, Opservatoriji za Bliski istok i Severnu Afriku, gde je završio praksu 2024. godine. Sva njegova interesovanja bila su usmerana na islamske političke pokrete, a bio je i osnivač i prvi predsednik Udruženja muslimanskih studenata na Univerzitetu u Milanu od 2018. godine.
Od januara je radio kao stručnjak za "Merkor", američku startap kompaniju koja se bavi veštačkom inteligencijom.
Sihera je počela da prati Italijanska obaveštajna služba posle protesta u Milanu 17. oktobra, a NATO obaveštajci identifikovali su ga u angažmanu na plaformi odakle je upravljao Pokretom. Optužen je za teško podsticanje terorizma i za zločin organizvanja nasilja na demonstracijama, što predstavlja novo krivično delo utvrđeno Dekretom koji je odobrio Savet ministara.
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