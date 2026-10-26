Svet

RUSKI RAKETNI NAPAD NA KIJEV: Masa povređenih, ima mrtvih

В.Н.

26. 10. 2026. u 23:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

JEDNA osoba je poginula, a 10 je povređeno u ruskom balističkom napadu na Kijev izjavio je večeras gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko, navodeći da su većina povređenih studenti iz univerzitetskog doma. 9 povređenih su lekari hospitalizovali.

РУСКИ РАКЕТНИ НАПАД НА КИЈЕВ: Маса повређених, има мртвих

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Kličko je na svom Telegram kanalu naveo s je projektil pao u u blizini studentskog doma jednog od univerziteta, prenosi Ukrinform.

Napad se dogodio tokom vazdušne uzbune.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DIRIGOVAO PREKO MREŽA: U Italiji uhapšen vođa nasilnih pokreta
Svet

0 0

DIRIGOVAO PREKO MREŽA: U Italiji uhapšen vođa nasilnih pokreta

NIJE bio stranac, pripadao je visokim italijanskim intelektualnim krugovima, izjavio je italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto, posle hapšenja Jusufa Sihera (30), italijanskog državljanina, poreklom Marokanca, tvorca Pokreta 17. oktobar i instagram-naloga preko koga su organizovane nasilne demontracije u većim italijanskim gradovima.

26. 10. 2026. u 23:30

Politika
Tenis
Fudbal
MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA: Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - Nikada se ne bih razvela

"MUŽ MI NIKAD NIJE REKAO DA SAM LEPA": Vera Matović progovorila o braku, pa priznala - "Nikada se ne bih razvela"