RETROGRADNI MERKUR U ŠKORPIJI OD SUTRA: Donosi emocionalne potrese ovim znakovima

RETROGRADNI Merkur stiže sutra, 24. oktobra, u znaku Škorpije i donosi period u kojem će mnoge tajne isplivati na površinu, a nerešeni odnosi i potisnute emocije ponovo doći u prvi plan. Ovaj astrološki period najviše će pogoditi Škorpije, Vodolije, Bikove i Lavove.

Foto: Depozitfoto/Peshova/SergIllin

Merkur je planeta komunikacije, razmišljanja, informacija i dogovora, a kada krene retrogradno kroz intenzivnu Škorpiju, ništa više nije tako jednostavno kao što izgleda na prvi pogled.

Razgovori iz prošlosti postaju aktuelni

Škorpija je znak tajni, psihologije, strasti, ljubomore i transformacije, pa će retrogradni Merkur u ovom znaku pojačati potrebu da saznamo istinu, čak i onda kada ona nije prijatna. Mnogi će se suočiti sa informacijama koje su ranije bile skrivene, dok bi pojedini razgovori iz prošlosti mogli ponovo da otvore pitanja za koja smo verovali da su odavno zatvorena. Posebno će biti naglašena komunikacija sa bivšim partnerima, ljudima sa kojima postoje nerazjašnjeni odnosi, ali i osobama koje su iznenada nestale iz našeg života bez objašnjenja.

Zastoj u komunikaciji

Na poslovnom i finansijskom planu, potrebno je više opreza prilikom potpisivanja ugovora, dogovaranja važnih poslova i donošenja odluka koje mogu imati dugoročne posledice. Mogući su zastoji u komunikaciji, promene planova, vraćanje na stare projekte i ponovno razmatranje finansijskih obaveza. Škorpija je povezana sa zajedničkim novcem, kreditima, dugovima, porezima i nasledstvom, pa će upravo te teme kod nekih ljudi zahtevati dodatnu pažnju.

Ono što ovaj retrogradni hod Merkura čini posebno zanimljivim jeste njegova simbolika suočavanja sa sopstvenim mislima i strahovima. Škorpija ne prihvata površne odgovore, zbog čega ćemo imati potrebu da analiziramo ono što smo ranije prećutali, potisnuli ili pokušali da zaboravimo.

Merkur će biti retrogradan u Škorpiji do 15. novembra 2026. godine.

(Informer)