NEVEROVATNA VEZA ČOVEKA I MAČKE: Naučnici iz Japana oktrili da je emocionalna veza mačaka i vlasnika vidljiva i u hormonima
VEZA između mačaka i njihovih vlasnika nije samo emotivna, već se, kako pokazuju nova istraživanja, manifestuje i na hormonskom nivou. Naučnici u Japanu otkrili su da vlasnici sa višim nivoima oksitocina, hormona povezanog sa društvenim vezama, obično imaju mačke sa povišenim oksitocinom.
Ova studija je bila prva koja je istovremeno merila nivo hormona kod mačaka i njihovih vlasnika.
Hormonska slika odnosa
Istraživački tim se fokusirao na dva ključna hormona.
Oksitocin igra važnu ulogu u društvenom vezivanju i njegov nivo može porasti tokom nežnog fizičkog kontakta.
S druge strane, kortizol pomaže telu da reaguje na stres i reguliše potrošnju energije.
Studija, objavljena u časopisu iScience, otkrila je da su viši nivoi oksitocina kod mačaka povezani sa manje negativnih emocija i nižim kortizolom kod njihovih vlasnika.
Još nije jasno kako su ove veze uspostavljene.
Vodeći autor studije, Saho Takagi, sa Univerziteta u Kjotu, veruje da je maženje jedno od mogućih objašnjenja.
- Verujem da je razlog to što interakcija poput maženja podiže nivo oksitocina i kod vlasnika i kod mačke. Ova interakcija tada pomaže u izgradnji njihovog odnosa - rekao je Takagi.
Metodologija istraživanja
Iako mačke mogu razviti bliske odnose sa ljudima, fiziologija ovog odnosa je slabo istražena.
Takagi i njene kolege uključili su 19 vlasnika i njihovih 29 mačaka u studiju.
Hormonsko poređenje je na kraju zasnovano na podacima 24 mačke, od kojih je bilo moguće prikupiti uzorke urina i njihovih 17 vlasnika.
Tim je izračunao prosečno merenje iz tri uzorka urina za svakog učesnika.
Vlasnici su takođe popunili upitnik o tome kako su se osećali poslednjih nedelja, a mali Blutut uređaji na mačjim ogrlicama zabeležili su blizinu vlasnika u kući.
Rezultati i njihova ograničenja
Nivoi hormona nisu direktna mera sreće ili stresa.
Oksitocin, koji se proizvodi u mozgu, takođe ima ulogu u rođenju i sekreciji mleka, tako da veća koncentracija ne znači nužno i jaču vezu.
Istraživanja su pokazala da su vlasnici mačaka sa višim nivoima oksitocina prijavili manje besa, konfuzije, anksioznosti i depresije.
Ali kada je tim grupisao podatke po domaćinstvima, jer su neki vlasnici imali više mačaka, statistički značajni ostali su samo veza sa konfuzijom i anksioznošću.
Blizina je takođe bila povezana sa raspoloženjem.
Vlasnici koji su proveli više vremena u blizini svojih mačaka pokazali su više energije i vitalnosti.
Uređaji za praćenje, međutim, nisu mogli da otkriju tačno šta se dešavalo tokom ovih susreta, tako da je uloga određenog ponašanja ostala nejasna.
Nejasna veza sa kortizolom
U ovoj studiji nije pronađena jasna veza između nivoa kortizola kod mačaka i njihovih vlasnika.
Ovo se razlikuje od studije o psima iz 2019. godine, koja je otkrila povezanost kortizola u krznu pasa i ljudskoj kosi.
Istraživači primećuju da su korišćene različite metode.
U novoj studiji, ljudski urin je sakupljen ujutro, dok su uzorci mačaka uzeti kad god je to moguće.
Razlike u vremenu sakupljanja možda su otežale otkrivanje veze između nivoa kortizola.
Otvorena pitanja i budućim pravcima
Pronađena veza u nivoima oksitocina ne znači da hormoni rastu i padaju istovremeno.
Istraživači su uporedili prosečne koncentracije i nisu testirali da li su promene u mački praćene sličnim promenama kod vlasnika.
- Da bi se nalaz nazvao "sinhronijom", hormone treba meriti u više vremenskih tačaka kako bi se pokazalo da se menjaju na sličan način - objasnio je Takagi.
Studija je bila mala, a 16 od 19 vlasnika bile su žene.
Takođe je nemoguće sa sigurnošću utvrditi da li mačke smanjuju stres vlasnicima ili, obrnuto, ljudima koji se osećaju bolje jednostavno komuniciraju više sa svojim mačkama.
- Da bi se istražila uzročno-posledična veza, hormone treba meriti više puta, pre i posle interakcije kao što je maženje - zaključio je Takagi.
(Index.hr)
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