NEVEROVATNA VEZA ČOVEKA I MAČKE: Naučnici iz Japana oktrili da je emocionalna veza mačaka i vlasnika vidljiva i u hormonima

VEZA između mačaka i njihovih vlasnika nije samo emotivna, već se, kako pokazuju nova istraživanja, manifestuje i na hormonskom nivou. Naučnici u Japanu otkrili su da vlasnici sa višim nivoima oksitocina, hormona povezanog sa društvenim vezama, obično imaju mačke sa povišenim oksitocinom.

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Ova studija je bila prva koja je istovremeno merila nivo hormona kod mačaka i njihovih vlasnika.

Hormonska slika odnosa

Istraživački tim se fokusirao na dva ključna hormona.

Oksitocin igra važnu ulogu u društvenom vezivanju i njegov nivo može porasti tokom nežnog fizičkog kontakta.

S druge strane, kortizol pomaže telu da reaguje na stres i reguliše potrošnju energije.

Studija, objavljena u časopisu iScience, otkrila je da su viši nivoi oksitocina kod mačaka povezani sa manje negativnih emocija i nižim kortizolom kod njihovih vlasnika.

Još nije jasno kako su ove veze uspostavljene.

Vodeći autor studije, Saho Takagi, sa Univerziteta u Kjotu, veruje da je maženje jedno od mogućih objašnjenja.

- Verujem da je razlog to što interakcija poput maženja podiže nivo oksitocina i kod vlasnika i kod mačke. Ova interakcija tada pomaže u izgradnji njihovog odnosa - rekao je Takagi.

Metodologija istraživanja

Iako mačke mogu razviti bliske odnose sa ljudima, fiziologija ovog odnosa je slabo istražena.

Takagi i njene kolege uključili su 19 vlasnika i njihovih 29 mačaka u studiju.

Hormonsko poređenje je na kraju zasnovano na podacima 24 mačke, od kojih je bilo moguće prikupiti uzorke urina i njihovih 17 vlasnika.

Tim je izračunao prosečno merenje iz tri uzorka urina za svakog učesnika.

Vlasnici su takođe popunili upitnik o tome kako su se osećali poslednjih nedelja, a mali Blutut uređaji na mačjim ogrlicama zabeležili su blizinu vlasnika u kući.

Rezultati i njihova ograničenja

Nivoi hormona nisu direktna mera sreće ili stresa.

Oksitocin, koji se proizvodi u mozgu, takođe ima ulogu u rođenju i sekreciji mleka, tako da veća koncentracija ne znači nužno i jaču vezu.

Istraživanja su pokazala da su vlasnici mačaka sa višim nivoima oksitocina prijavili manje besa, konfuzije, anksioznosti i depresije.

Ali kada je tim grupisao podatke po domaćinstvima, jer su neki vlasnici imali više mačaka, statistički značajni ostali su samo veza sa konfuzijom i anksioznošću.

Blizina je takođe bila povezana sa raspoloženjem.

Vlasnici koji su proveli više vremena u blizini svojih mačaka pokazali su više energije i vitalnosti.

Uređaji za praćenje, međutim, nisu mogli da otkriju tačno šta se dešavalo tokom ovih susreta, tako da je uloga određenog ponašanja ostala nejasna.

Nejasna veza sa kortizolom

U ovoj studiji nije pronađena jasna veza između nivoa kortizola kod mačaka i njihovih vlasnika.

Ovo se razlikuje od studije o psima iz 2019. godine, koja je otkrila povezanost kortizola u krznu pasa i ljudskoj kosi.

Istraživači primećuju da su korišćene različite metode.

U novoj studiji, ljudski urin je sakupljen ujutro, dok su uzorci mačaka uzeti kad god je to moguće.

Razlike u vremenu sakupljanja možda su otežale otkrivanje veze između nivoa kortizola.

Otvorena pitanja i budućim pravcima

Pronađena veza u nivoima oksitocina ne znači da hormoni rastu i padaju istovremeno.

Istraživači su uporedili prosečne koncentracije i nisu testirali da li su promene u mački praćene sličnim promenama kod vlasnika.

- Da bi se nalaz nazvao "sinhronijom", hormone treba meriti u više vremenskih tačaka kako bi se pokazalo da se menjaju na sličan način - objasnio je Takagi.

Studija je bila mala, a 16 od 19 vlasnika bile su žene.

Takođe je nemoguće sa sigurnošću utvrditi da li mačke smanjuju stres vlasnicima ili, obrnuto, ljudima koji se osećaju bolje jednostavno komuniciraju više sa svojim mačkama.

- Da bi se istražila uzročno-posledična veza, hormone treba meriti više puta, pre i posle interakcije kao što je maženje - zaključio je Takagi.

(Index.hr)

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