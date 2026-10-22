RUZMARIN MIRIŠE I U VRANJU: Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

VELIKI broj Vranjanaca okupio se na gradskom šetalištu na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Printscreen

Vesela je atmosfera, vijore se srpske trobojke, a na početku skupa talentovana devojka izvela je i sada već nezvaničnu himnu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - "Ruzmarin". Okupljeni su pevali sa njom.

U priloženim snimcima pogledajte atmosferu iz Vranja:

Podsetimo, cela Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije danas se organizuju skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Skupovi se ogranizuju po celoj Srbiji i njenom svakom mestu.

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