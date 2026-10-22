Politika

RUZMARIN MIRIŠE I U VRANJU: Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

В.Н.

22. 10. 2026. u 17:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKI broj Vranjanaca okupio se na gradskom šetalištu na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

РУЗМАРИН МИРИШЕ И У ВРАЊУ: Велики скуп листе Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Vesela je atmosfera, vijore se srpske trobojke, a na početku skupa talentovana devojka izvela je i sada već nezvaničnu himnu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" - "Ruzmarin". Okupljeni su pevali sa njom. 

U priloženim snimcima pogledajte atmosferu iz Vranja: 

Podsetimo, cela Srbija, svako selo, svaki zaseok, svako mesto u našoj zemlji važno je za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a ne kao za neke samo centar Beograda. Širom Srbije danas se organizuju skupovi liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Skupovi se ogranizuju po celoj Srbiji i njenom svakom mestu. 

Sve detalje sa okupljanja širom naše zemlje pratite u našem blogu KLIKOM OVDE. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO JE AMERIKANAC KOG JE PUTIN OSLOBODIO NA TRAMPOV ZAHTEV: Profesor engleskog, Rusi tvrde da se borio na ukrajinskoj strani (FOTO/VIDEO)

KO JE AMERIKANAC KOG JE PUTIN OSLOBODIO NA TRAMPOV ZAHTEV: Profesor engleskog, Rusi tvrde da se borio na ukrajinskoj strani (FOTO/VIDEO)