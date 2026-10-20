OD AFRODITINE PENE DO SRPSKIH SVADBI: Sve tajne i legende o svetom ruzmarinu

MITOVI i legende kažu da je ruzmarin nastao iz morske pene kada se iz nje rađala Afrodita.

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Boginja ljubavi ga je poklonila ljudima, a verovanje kaže da bi se svako koga dotaknu prašnici procvetale grančice brzo zaljubio. Ako bi muškarac ostao ravnodušan na njegov miris, smatralo se da nije sposoban da voli i da ga ne vredi ni zavoditi.

Čuvar bračne sreće i običaji širom Evrope

Kao simbol ljubavi i vernosti, ruzmarin je kroz istoriju neizostavan deo svakog venčanja i obavezan ukras u bidermajeru. U Velsu se verovalo da grančicu iz mladog buketa treba potopiti u svadbeno vino i čuvati kao zalog bračne sreće. Ako bi sklad u kući bio narušen, dom se kadio ruzmarinom da se otera negativna energija. U Belgiji decu ne „donose rode“, već ih „nalaze u žbunju ruzmarina“, a njegove grančice se stavljaju i u kolevku.

Biljka mudrosti, pamćenja i srednjevekovni lek

U antičko doba ruzmarin je bio sveta biljka. Vuklo se verovanje da podstiče moždanu aktivnost, pa su studenti i intelektualci nosili venčiće od ruzmarina na glavi, dok su ga devojke poklanjale momcima za uspomenu kada bi odlazili u rat.

U srednjem veku otkrivena su njegova brojna lekovita svojstva. Tokom epidemija kuge, ruzmarin se mešao sa pelinom i drugim aromatičnim biljkama u sirćetu i koristio za dimljenje i dezinfekciju prostora. Lekovite masti i kupke pomagale su kod šuge i reume, dok je ekstrakt njegovog cveta bio čuveni eliksir lepote koji su plemićke koristile za podmlađivanje.

Sveta biljka u istoriji, religiji i književnosti

Rimski sveštenici su koristili ruzmarin umesto tamjana tokom verskih obreda, a u Engleskoj se njime kadila kuća posle teških bolesti. U hrišćanstvu se ova biljka vezuje za Hrista i Bogorodicu — u narodu je važilo mišljenje da ruzmarin može da živi tačno 33 godine, koliko je Hrist imao kada je razapet.

Napoleon je obožavao kolonjsku vodu sa ruzmarinom, a u Šekspirovom Hamletu, Ofelija u svom ludilu daje bratu Laertu baš ruzmarin — da je ne zaboravi.

Legenda o mađarskoj kraljici i srpskim svadbama

Kod nas ruzmarin ima posebnu simboliku i bez njega je tradicionalno venčanje nezamislivo. Zanimljivo je da ovaj običaj vuče korene iz medicine.

Prema legendi iz 14. veka, mađarska kraljica Eržebet patila je od teškog artritisa. Zbog jakih bolova nije mogla normalno da se kreće i bila je potpuno pogrbljena. Nakon što su najbolji lekari digli ruke, jedan pustinjak joj je napravio lekovitu vodu od ruzmarina. Ovaj tonnik joj je ublažio otoke i omogućio da se ispravi, ali i da se podmladi i prolepša. Priča kaže da se u 65. godini čak i udala za kralja Švedske! Kraljica je tada naredila da svi svatovi budu okićeni ruzmarinom, što je brzo preraslo u običaj širom regiona, a njen lekoviti napitak postao je svetski poznat kao „Ugarska vodica“.