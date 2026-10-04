DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 5. OKTOBAR: Devica sklona nervozi, Škorpija dobija poziv za izlazak, Vodolija da pazi šta potpisuje

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 5. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

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PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Mesec iz mirnog, introvertnog Raka prelazi u dinamičnog Lava donoseći vam promene na poslovnom, a tenziju na ljubavnom planu. Konflikti sa voljenom osobom i odlaganje dogovora sa osobama sa kojima ste nekada sarađivali. Nervoza.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Izazovan aspekt između Meseca i Hirona, simbola vaše slabe tačke, u kući podsvesti, podstiče vaše iracionalne strahove. Rasprave i sukobi sa voljenom osobom a slobodne Bikove očekuje susret sa harizmatičnom, pomalo opasnom osobom. Smanjite unos šećera.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Prelazak Meseca koji upravlja vašim poslom i finansijama, iz porodičnog Raka u strastvenog, dinamičnog Lava, upozorava na probleme na kraćem putu, u saobraćaju, sa dokumentima, ugovorima. Susret sa šarmantnom osobom. Nesanica.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Očekuju vas pregovori o važnom poslu sa osobama koje ne žele nimalo da popuste, ili odstupe od svojih zahteva. Pozicija vašeg vladaoca Meseca u kući finansija, donosi vam vanredne izdatke. Romantično dopisivanje sa Bikom.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Sa Marsom u vašem znaku preko koga prelazi Mesec, simbol emocija i raspoloženja, moguće su rasprave sa ženama, ma kog pola da ste. Uspeh i dobici preko poslova sa strancima, pravnih pitanja, putovanja ili polaganja ispita.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec prelazi preko Marsa u vašoj kući podsvesti, čineći vas nervoznijim i sklonim iracionalnim strahovima. Susret u tajnosti sa osobom koju poznajete preko poslovnih kontakata. Potreba za introspekcijom.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Aspekti Meseca blizu Marsa u kući društvenog života, ambicija i novca, donose vam više izlazaka i druženja sa prijateljima. Dobici preko nekonvencionalnih vidova zarade. Neplanirani troškovi. Unosite više tečnosti.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Aspekt koji vaš vladalac Mars pravi sa Mesecom u kući karijere, upozorava na sukobe sa autoritetima i nadređenima. Neko pokušava da osujeti vaše planove koji se odnose na poslovnu saradnju sa strancima. Poziv za izlazak od Riba.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Ulazak Meseca u ambicioznog Lava donosi vam kontakte sa strancima u cilju dogovora o nečemu što može da vam obezbedi dugoročan izvor prihoda. Pozicija vašeg vladaoca Jupitera stabilizuje odnos sa članovima porodice.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn, koji upravlja i vašim finansijama, obrazuje trigon sa Mesecom u kući novca, donoseći vam dobitke preko nekretnina, podele imovine, kredita ili alimentacije. Klonite se intriga na radnom mestu.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Dobar aspekt između Neptuna u kući posla i Meseca donosi vam uvećanje prihoda preko novog ugovora ili poslovnog ortakluka, ali pazite šta potpisujete. Rasprave sa voljenom osobom ili dugogodišnjim partnerom zbog vaše potrebe za dominacijom.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Vaša kreativnost dolazi do punog izražaja,naročito ako vaše zanimanje ima veze sa umetnošću ili delatnošću preko koje ste prisutni u javnosti. Problemi sa saradnicima, kolegama i nadređenima. Provodite više vremena u društvu prijatelja.