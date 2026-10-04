MIRIS VEŠA NESTAJE POSLE PRANJA? Krivca imate u sopstvenoj rutini
IAKO koristimo deterdžent i omekšivač, nekada se dogodi da veš nakon pranja nema svež miris ili ga izgubi već nekoliko sati kasnije. Uzrok pritom često nije u proizvodima koje koristimo, već u načinu pranja i održavanju veš mašine.
Na rezultat utiče više stvari, od količine odeće u bubnju i pravilnog doziranja deterdženta i omekšivača, do načina na koji sušimo veš. Važno je obratiti pažnju i na samu mašinu, jer se u njenim delovima vremenom mogu nakupiti ostaci proizvoda, vlaga i nečistoće.
Ne pretrpavajte mašinu i pazite na doziranje
Jedna od najčešćih grešaka jeste prepunjen bubanj. Kada je u njemu previše odeće, tkanine nemaju dovoljno prostora da se slobodno pomeraju, pa se deterdžent i omekšivač ne raspoređuju ravnomerno. Zato je važno ostaviti dovoljno mesta kako bi se veš pravilno oprao i isprao. Takođe, treba voditi računa o količini deterdženta - previše može ostati u tkanini, dok premalo možda neće biti dovoljno za efikasno pranje.
Isto pravilo važi i za omekšivač, čiju količinu treba prilagoditi preporukama proizvođača. Premalo omekšivača neće dati željeni miris, dok prevelika količina može ostaviti jak miris i naslage u mašini. Nakon pranja veš treba što pre izvaditi i ostaviti da se osuši na svežem vazduhu, dok kod osetljivijih boja treba izbegavati jako direktno sunce.
Problem može biti i u samoj mašini
Ako veš neprijatno miriše odmah nakon pranja, uzrok možda nije u deterdžentu, već u samoj mašini. U fioci za deterdžent, gumi na vratima i unutrašnjosti bubnja mogu se vremenom zadržati ostaci deterdženta, vlaga i nečistoće, što može uticati na miris oprane odeće.
Zbog toga je važno redovno čistiti veš mašinu i nakon pranja ostaviti vrata otvorena kako bi se unutrašnjost osušila. Na taj način smanjuje se zadržavanje vlage i nečistoća koje mogu biti razlog zbog kog veš ne zadržava prijatan miris.
(24sedam)
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