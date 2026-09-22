DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 23. SEPTEMBAR: Bik fokusiran na radne obaveze, Rak nervozan, Devica traži nove izvore zarade
SAZNAJTE šta vas u sredu, 23. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Ulazak Sunca u kuću braka i partnerstva pod uticajem Neptuna i Saturna, planeta obmana i ograničenja, iz vašeg znaka, donosi vam konflikte, svađe i rasprave sa voljenom osobom. Uspeh u privatnom biznisu ili javnoj delatnosti.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Sa naglašenom kućom posla i zdravlja u koju posle godinu dana ulazi Sunce, vladalac vašeg privatnog života, fokusirani ste na radne zadatke kao i na odnose sa članovima porodice. Uvodite zdravije navike.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Ulazak Sunca u kuću kreativnosti gde se već nalazi vaš vladalac Merkur očekuju vas zarada i uspeh u umetničkom zanimanju, privatnom biznisu ili javnoj delatnosti. Slobodni Blizanci mogu da uđu u novu vezu.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Sa naglašenom kućom privatnog života, u koju posle godinu dana ulazi Sunce, očekuju vas nesporazumi i rasprave sa članovima porodice. Moraćete da se prilagodite novonastalim finansijskim okolnostima. Nervna napetost.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Vaš vladalac Sunce, simbol uspeha, u kući komunikacija, gde se već nalazi planeta biznisa, donosi vam uvećanje prihoda preko kraćih putovanja ili potpisivanja novih ugovora. Osetljiv urogenitalni trakt.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Naglašena kuća posla u koju posle godinu dana ulazi Sunce fokusira vas na pronalaženje novih mogućnosti za zaradu, ali vam planove kvare izazovni aspekti sa planetama obmana i ograničenja u kući novca.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Sunce obasjava vašu kuću ličnosti u kojoj se već nalazi Merkur, vladalac devete kuće, donoseći vam priliv energije ali i probleme na putovanjima i sa pravnim pitanjima i promenu planova. Osetljiv koštano-zglobni sistem.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Posle godinu dana, Sunce, vladalac vaše karijere, ulazi u kuću podsvesti ali i ograničenja, naglašavajući vašu intuiciju i donoseći probleme na poslu i sukobe sa autoritetima i nadređenima. Potreban vam je odmor.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Sunce, posle godinu dana, ulazi u vašu kuću planova, finansija i društvenog života, donoseći vam novac i prilike za nekonvencionalne vidove zarade, preko internet-trgovine, kao i uspeh u javnoj delatnosti.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Posle godinu dana, Sunce ulazi u vašu kuću karijere, u kojoj se već nalazi Merkur, donoseći vam probleme na poslu sa kolegama i sukobe sa nadređenima i autoritetima. Podložnost povredama na radu.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Sa naglašenom devetom kućom, u koju posle godinu dana ulazi Sunce, očekuje vas uspeh preko putovanja, obrazovanja, pravnih pitanja, ugovora, novih vidova zarade ili unapređenja privatnog biznisa.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Posle godinu dana, Sunce ulazi u vašu kuću novca, donoseći vam manje dobitke, ali i probleme u rešavanju nekih finansijskih pitanja, sa podelom imovine, alimentacijom, kreditom. Moguće su manje stomačne tegobe.
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