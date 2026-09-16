GREŠKA KOJU SVI PRAVIMO: Pranje vodom ga ne spasava - 5 sigurnih znakova da je vreme za novi sunđer
SUNĐER za sudove jedan je od najčešće korišćenih predmeta u kuhinji, ali upravo zbog toga može postati pravo leglo bakterija. Njime svakodnevno peremo tanjire, čaše i šerpe, a neretko ga koristimo i za brisanje sudopere ili radnih površina.
Iako ga nakon pranja sudova uglavnom samo isperemo vodom i ostavimo pored sudopere, to ne znači da je zaista čist. Ostaci hrane, masnoća i vlaga zadržavaju se među vlaknima, stvarajući pogodne uslove za razmnožavanje mikroorganizama.
Zato je važno ne samo pravilno održavati sunđer već ga i redovno menjati.
Sunđer može da bude prljaviji nego što izgleda
Istraživanje Nacionalne fondacije za sanitarne uslove iz 2011. godine pokazalo je koliko kuhinjski sunđeri mogu biti problematični. U istraživanju 22 domaćinstva, koliformne bakterije pronađene su na 77 odsto sunđera ili krpa korišćenih u kuhinji.
U ovu grupu bakterija spadaju i mikroorganizmi poput E. coli i salmonele, zbog čega higijena kuhinjskog pribora nije nešto što bi trebalo zanemariti.
Problem dodatno povećava činjenica da jedan isti sunđer često koristimo za više različitih stvari – od tanjira i šerpi do sudopere i radne površine.
Nije dovoljno samo isprati ga vodom
Nakon pranja sudova sunđer bi trebalo dobro isprati kako bi se uklonili ostaci hrane i deterdženta, a zatim ga ostaviti na mestu gde može potpuno da se osuši.
Čišćenje može pomoći da se produži njegova upotreba, ali ne znači da jedan sunđer treba koristiti nedeljama ili mesecima.
Ukoliko koristite metod dezinfekcije, važno je pratiti uputstva za konkretan materijal i ne kombinovati različita hemijska sredstva. Posebno treba izbegavati mešanje izbeljivača sa drugim sredstvima za čišćenje.
Koliko često treba menjati sunđer?
Ne postoji jedan rok koji odgovara svakom domaćinstvu, jer mnogo zavisi od toga koliko često se sunđer koristi i za šta.
Neke preporuke navode da ga je dobro menjati jednom nedeljno, dok se druge kreću oko dve do tri nedelje.
Ako svakodnevno perete veliki broj sudova, čistite masne šerpe ili isti sunđer koristite za više površina, zamena bi trebalo da bude češća.
Drugim rečima, nije potrebno čekati da prođu tačno dve ili tri nedelje – stanje samog sunđera često je najbolji pokazatelj.
Ovo su znakovi da je vreme za novi
Ako sunđer:
- počne neprijatno da miriše,
- promeni boju,
- ostaje mastan i nakon ispiranja,
- raspada se ili gubi oblik,
- vidljivo se zaprlja,
vreme je da ga zamenite.
Takođe, dobro je imati odvojene sunđere za različite namene. Sunđer kojim perete sudove ne bi trebalo koristiti za površine koje su bile u kontaktu sa sirovim mesom ili drugim namirnicama koje mogu sadržati štetne mikroorganizme.
Gde držite sunđer takođe je važno
Još jedna česta greška jeste ostavljanje sunđera u lokvi vode pored sudopere. Vlažan sunđer mnogo sporije može da se osuši, pa ga je bolje nakon korišćenja dobro isprati i ostaviti tako da vazduh može da cirkuliše oko njega.
Ne treba ga ni držati zatvorenog u posudi dok je mokar.
Kuhinjski sunđer je jeftin i lako zamenljiv predmet, pa nema mnogo razloga da se koristi sve dok se potpuno ne raspadne. Redovna zamena, pravilno ispiranje i sušenje mogu biti jednostavan način da kuhinja ostane higijenskija.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
MISTERIJA LISTIĆA LUTRIJE: Izvučena premija 7,5 miliona $, dobitnik se - NE JAVLjA
16. 09. 2026. u 10:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)