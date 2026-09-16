GREŠKA KOJU SVI PRAVIMO: Pranje vodom ga ne spasava - 5 sigurnih znakova da je vreme za novi sunđer

SUNĐER za sudove jedan je od najčešće korišćenih predmeta u kuhinji, ali upravo zbog toga može postati pravo leglo bakterija. Njime svakodnevno peremo tanjire, čaše i šerpe, a neretko ga koristimo i za brisanje sudopere ili radnih površina.

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Iako ga nakon pranja sudova uglavnom samo isperemo vodom i ostavimo pored sudopere, to ne znači da je zaista čist. Ostaci hrane, masnoća i vlaga zadržavaju se među vlaknima, stvarajući pogodne uslove za razmnožavanje mikroorganizama.

Zato je važno ne samo pravilno održavati sunđer već ga i redovno menjati.

Sunđer može da bude prljaviji nego što izgleda

Istraživanje Nacionalne fondacije za sanitarne uslove iz 2011. godine pokazalo je koliko kuhinjski sunđeri mogu biti problematični. U istraživanju 22 domaćinstva, koliformne bakterije pronađene su na 77 odsto sunđera ili krpa korišćenih u kuhinji.

U ovu grupu bakterija spadaju i mikroorganizmi poput E. coli i salmonele, zbog čega higijena kuhinjskog pribora nije nešto što bi trebalo zanemariti.

Problem dodatno povećava činjenica da jedan isti sunđer često koristimo za više različitih stvari – od tanjira i šerpi do sudopere i radne površine.

Nije dovoljno samo isprati ga vodom

Nakon pranja sudova sunđer bi trebalo dobro isprati kako bi se uklonili ostaci hrane i deterdženta, a zatim ga ostaviti na mestu gde može potpuno da se osuši.

Čišćenje može pomoći da se produži njegova upotreba, ali ne znači da jedan sunđer treba koristiti nedeljama ili mesecima.

Ukoliko koristite metod dezinfekcije, važno je pratiti uputstva za konkretan materijal i ne kombinovati različita hemijska sredstva. Posebno treba izbegavati mešanje izbeljivača sa drugim sredstvima za čišćenje.

Koliko često treba menjati sunđer?

Ne postoji jedan rok koji odgovara svakom domaćinstvu, jer mnogo zavisi od toga koliko često se sunđer koristi i za šta.

Neke preporuke navode da ga je dobro menjati jednom nedeljno, dok se druge kreću oko dve do tri nedelje.

Ako svakodnevno perete veliki broj sudova, čistite masne šerpe ili isti sunđer koristite za više površina, zamena bi trebalo da bude češća.

Drugim rečima, nije potrebno čekati da prođu tačno dve ili tri nedelje – stanje samog sunđera često je najbolji pokazatelj.

Ovo su znakovi da je vreme za novi

Ako sunđer:

počne neprijatno da miriše,

promeni boju,

ostaje mastan i nakon ispiranja,

raspada se ili gubi oblik,

vidljivo se zaprlja,

vreme je da ga zamenite.

Takođe, dobro je imati odvojene sunđere za različite namene. Sunđer kojim perete sudove ne bi trebalo koristiti za površine koje su bile u kontaktu sa sirovim mesom ili drugim namirnicama koje mogu sadržati štetne mikroorganizme.

Gde držite sunđer takođe je važno

Još jedna česta greška jeste ostavljanje sunđera u lokvi vode pored sudopere. Vlažan sunđer mnogo sporije može da se osuši, pa ga je bolje nakon korišćenja dobro isprati i ostaviti tako da vazduh može da cirkuliše oko njega.

Ne treba ga ni držati zatvorenog u posudi dok je mokar.

Kuhinjski sunđer je jeftin i lako zamenljiv predmet, pa nema mnogo razloga da se koristi sve dok se potpuno ne raspadne. Redovna zamena, pravilno ispiranje i sušenje mogu biti jednostavan način da kuhinja ostane higijenskija.