STIŽU VELIKE PROMENE: NASA lansirala u svemir novi, moćni teleskop Nensi Grejs Roman

NOVA , savremena astronomska opservatorija NASA-e, svemirski teleskop Nensi Grejs Roman, lansiran je danas u svemir iz Floride na misiju istraživanja najvećih misterija u astrofizici i kosmologiji.

Foto: Tanjug/AP/Ashley Landis

Teleskop Nensi Grejs Roman vredan oko četiri milijarde dolara, lansiran je iz NASA-inog Svemirskog centra Kenedi na raketi SpaceX Falcon Heavy, prenosi Rojters.

Teleskop je dizajniran da istražuje kosmičke enigme kao što su tamna energija i tamna materija, dok takođe testira gravitaciju na ogromnim prostranstvima i traži egzoplanete, izvan našeg Sunčevog sistema.

Pre lansiranja je postojala zabrinutost zbog vremenskih uslova, ali raketa SpaceX Falcon Heavy odnela je teleskop u svemir bez problema.

Teleskop Roman će putovati kroz svemir ka orbitalnoj lokaciji zvanoj Lagranžova tačka 2, koja se nalazi NA oko 1,6 miliona kilometara od Zemlje.

Misija je planirana na period od pet godina, mada je američka svemirska agencija saopštila da teleskop možda ima dovoljno goriva i za dodatnih pet godina.



"Zamislite da su Habl i Džejms Veb gledali kroz ključaonicu u univerzum. Nensi Grejs Roman će srušiti vrata. Roman ima otprilike istu osetljivost i oštrinu vida kao Habl, ali mnogo brže pretražuje svemnirski horizont", rekla je Nikola Foks, šefica NASA-ine Direkcije za naučne misije.



(Tanjug)