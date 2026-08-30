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GLAMUR I SJAJ: Poznati na jednom mestu podržali lepotu i Srbiju (FOTO)

Д. Цакић

30. 08. 2026. u 23:45

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BEOGRAD je večeras bio mesto susreta lepote, elegancije i poznatih lica, koji su se okupili kako bi podržali našu predstavnicu na velikom svetskom izboru lepote.

ГЛАМУР И СЈАЈ: Познати на једном месту подржали лепоту и Србију (ФОТО)

Foto: Novosti

Među brojnim zvanicama našle su se i pevačice Maja Berović i Milica Todorović, pevač Bojan Bjelić, ali i brojne druge ličnosti iz javnog života.

Svi oni svojim prisustvom dali su podršku lepoti, mladosti i, pre svega, Srbiji, koju će naša predstavnica dostojno predstavljati na svetskoj sceni.

Foto: Фото: Новости

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Veče je proteklo u znaku glamura i dobre atmosfere, a poznate ličnosti još jednom su pokazale da umeju da stanu uz mlade talente i predstavnike naše zemlje kada je to najvažnije.

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