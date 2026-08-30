GLAMUR I SJAJ: Poznati na jednom mestu podržali lepotu i Srbiju (FOTO)

BEOGRAD je večeras bio mesto susreta lepote, elegancije i poznatih lica, koji su se okupili kako bi podržali našu predstavnicu na velikom svetskom izboru lepote.

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Među brojnim zvanicama našle su se i pevačice Maja Berović i Milica Todorović, pevač Bojan Bjelić, ali i brojne druge ličnosti iz javnog života.

Svi oni svojim prisustvom dali su podršku lepoti, mladosti i, pre svega, Srbiji, koju će naša predstavnica dostojno predstavljati na svetskoj sceni.

Veče je proteklo u znaku glamura i dobre atmosfere, a poznate ličnosti još jednom su pokazale da umeju da stanu uz mlade talente i predstavnike naše zemlje kada je to najvažnije.