ZAŠTO SU HOTELSKI KREVETI GOTOVO UVEK BELI? Nije samo zbog čistoće, iza svega stoji dobar trik

UĐETE u hotelsku sobu, spustite kofere i jedna stvar gotovo uvek prva privuče pažnju. Veliki, uredno namešten krevet prekriven belom posteljinom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Bez obzira na to da li je reč o malom hotelu ili luksuznom smeštaju sa pet zvezdica, bela posteljina je toliko česta da je vremenom postala gotovo sinonim za hotelski krevet.

I to nije slučajno.

Bela boja gostu odmah šalje jednu poruku

Jedan od najvažnijih razloga je jednostavan, čistoća.

Na beloj tkanini teško je sakriti mrlje, pa gost već na prvi pogled može da vidi u kakvom je stanju posteljina.

Bela boja istovremeno vizuelno asocira na svežinu i urednost, što je posebno važno u prostoru u kojem će spavati veliki broj različitih ljudi.

Ali postoji i praktična strana priče.

Hotelima je lakše da je održavaju

Zamislite veliki hotel sa stotinama kreveta i nekoliko različitih boja čaršava, jastučnica i prekrivača.

Održavanje bi bilo znatno komplikovanije.

Kod bele posteljine različiti komadi mogu lakše da se peru i kombinuju, bez sortiranja po bojama. U zavisnosti od materijala i uputstava proizvođača, mogu se koristiti i sredstva za uklanjanje mrlja koja kod obojenih tkanina mogu predstavljati problem.

A kada se jedna jastučnica ili čaršav zamene, nije potrebno tražiti potpuno istu nijansu kako bi se uklopili sa ostatkom posteljine.

Postoji i mali vizuelni trik

Beli krevet može da učini da hotelska soba deluje svetlije, čistije i prostranije.

To je posebno korisno u manjim sobama.

Umesto da glavni komad nameštaja vizuelno optereti prostor, bela posteljina stvara neutralnu osnovu, dok hotel boju može da doda jastucima, prekrivačima, zavesama i drugim detaljima.

Zato fotografije hotelskih soba često imaju upravo veliki beli krevet u centru kadra.

I luksuz je odigrao svoju ulogu

Potpuno beli kreveti naročito su postali prepoznatljivi u modernom hotelijerstvu tokom devedesetih godina.

Jedan od najpoznatijih primera bio je hotelski brend Westin, koji je krajem devedesetih predstavio svoj koncept „Heavenly Bed“. Beli krevet sa više slojeva posteljine i jastuka postao je važan deo vizuelnog identiteta hotela i kasnije jedan od najprepoznatljivijih elemenata brenda.

Drugi hoteli su takođe sve više koristili belu posteljinu, pa je izgled velikog, mekog i potpuno belog kreveta vremenom postao jedan od simbola hotelskog komfora.

Zato sledeći put kada uđete u hotelsku sobu i zateknete savršeno zategnut beli čaršav, znajte da izbor boje nije samo stvar estetike.

Iza njega stoje higijena, lakše održavanje i psihologija prvog utiska.

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