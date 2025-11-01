DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 2. NOVEMBAR: Ovnu stižu nove poslovne prilike, Raku podrška autoriteta, Ribe imaju problem s partnerom
SAZNAJTE šta vas u nedelju, 2. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Trigon između Meseca u vašem znaku i vašeg vladaoca Marsa, koji upravlja i vašim finansijama, u popodnevnim satima, donosi vam nove poslovne prilike. Voljena osoba je uznemorena zbog neke vaše odluke. Izbegavajte alkohol.
BIK (21. 4 - 21. 5)
U popodnevnim satima moguće uvećanje prihoda preko kontakata sa osobama iz zemalja nemačkog jezičkog područja. Skloni ste preterivanju kada je reč o nesporazumu s ljubavnim partnerom. Pazite da se ne opečete.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Moguća promena nekog plana. Stiže vam isplata koju ste čekali. Odlazak sa emotivnim partnerom na kraći put u inostranstvo. Slobodni Blizanci mogu da upoznaju nekoga preko interneta. Pazite se za volanom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Kontakt sa strancima iz zemalja nemačkog govornog područja može da rezultira isplativom saradnjom. Vaš vladalac Mesec u kući karijere donosi vam podršku nadređenih, autoriteta ili roditelja. Smanjite unos šećera.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Sa konjunkcijom Meseca i Saturna u kući novca izbegavajte rizične finansijske poteze. Pozicija Meseca donosi vam uspeh i novac preko poslova sa strancima, obrazovanja, putovanja i pravnih akata. Nesanica.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Prelazak Meseca Saturna i Neptuna donosi vam probleme sa finansijama. Naglašen znak Ovna u popodnevnim satima najavljuje zaradu preko poslova koji nose određeni rizik. Susret s nekadašnjom simpatijom. Glavobolja.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Možete da očekujete uspeh preko poslovne saradnje sa emotivnim ili poslovnim partnerom, ili sudskog spora. Pazite se slatkorečevih osoba i skandala u javnosti, ako ste preko posla priutni u javnosti. Više šetajte.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Mesec blizu Saturna u kući ljubavi čini vas konfuznim kada se radi o odnosu sa partnerom. Otvaraju vam se nove mogućnosti za zaradu preko saradnje sa strancima i kraćih putovanja. Romantičan susret sa Rakom.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Mesec pre podne prelazi preko Neptuna donoseći vam kreativnu inspiraciju. Osoba koja stiže sa dužeg puta želi da se što pre vidi s vama. Dugogodišnji partner vam nešto zamera ali ne pokazujete zabrinutost zbog toga.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec u kući privatnog života u popodnevnim satima stavlja akcenat na porodicu, ali i na bavljenje porodičnim biznisom ili drugim vidom samostalne delatnosti. Susret s osobom od koje ćete čuti zanimljive vesti.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Vaš način donošenja odluka danas je pod uticajem vaših emocija. Mesec u sekstilu sa vašim vladaocem Uranom donosi vam sjajne ideje u vezi sa nekretninama i inostranstvom. Romantična komunikacija preko interneta. Rekreirajte se.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Prelazak Meseca iz vašeg znaka u kuću posla, podstiče vašu ambiciju, donoseći vam zaradu preko saradnje s osobama iz zemalja nemačkog jezičkog područja. Emotivni partner je pomalo konfuzan i sumnja u vašu iskrenost prema njemu.
