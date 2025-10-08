SUPERMESEC OBASJAO NEBO ŠIROM SVETA: Slike stižu iz svih krajeva (FOTO)

LjUDI širom sveta ove nedelje mogu da vide Supermesec - Mesec koji u tački svoje orbite najbližoj Zemlji izgleda krupnije i blistavije.

Foto: AP

Ovaj oktobarski pun Mesec poznat je kao Lovački Mesec, jer je to prvi pun mesec u oktobru.

Naziv podseća na istorijske pripreme za zimu na severnoj hemisferi, gde su ljudi u ovom periodu tradicionalno lovili i konzervirali meso, navodi BBC.

Takođe se naziva i Žetveni Mesec, jer je ova pojava povezana sa krajem perioda žetve, kada pun mesec izlazi najbliže jesenjoj ravnodnevici - 22. septembra, a farmeri su tradicionalno koristili mesečinu da sakupljaju požnjevene useve u večernjim satima.

(Tanjug)