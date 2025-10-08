SUPERMESEC OBASJAO NEBO ŠIROM SVETA: Slike stižu iz svih krajeva (FOTO)
LjUDI širom sveta ove nedelje mogu da vide Supermesec - Mesec koji u tački svoje orbite najbližoj Zemlji izgleda krupnije i blistavije.
Ovaj oktobarski pun Mesec poznat je kao Lovački Mesec, jer je to prvi pun mesec u oktobru.
Naziv podseća na istorijske pripreme za zimu na severnoj hemisferi, gde su ljudi u ovom periodu tradicionalno lovili i konzervirali meso, navodi BBC.
Takođe se naziva i Žetveni Mesec, jer je ova pojava povezana sa krajem perioda žetve, kada pun mesec izlazi najbliže jesenjoj ravnodnevici - 22. septembra, a farmeri su tradicionalno koristili mesečinu da sakupljaju požnjevene useve u večernjim satima.
(Tanjug)
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković kazao je da veruje da će pitanje vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) uskoro biti rešeno, prenosi RTRS.
08. 10. 2025. u 08:51
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
