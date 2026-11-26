PROMOCIJA STUDIJSKIH PROGARAMA: Delegacija Univerziteta u Beogradu posetila Šangaj
DELEGACIJA Univerziteta u Beogradu, predvođena prorektorkom, prof. dr Zoricom Vujić, i prorektorom, prof. dr Nebojšom Bojovićem, je na poziv Šangajskog univerziteta (Shanghai University), boravila u službenoj poseti Šangaju.
Poseta Šangajskom univerzitetu predstavlja priliku za dalje razvijanje međuuniverzitetskih odnosa i razmatranje mogućnosti za unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog akademskog i institucionalnog interesa.
Istovremeno, to je bila i prilika da se dodatno ojača međunarodna pozicija Univerziteta u Beogradu, proširi mreža partnerskih institucija i stvore uslovi za intenzivniju razmenu studenata, nastavnog i istraživačkog osoblja, kao i za razvoj zajedničkih akademskih i naučnoistraživačkih aktivnosti.
Nakon završetka posete Šangaju, na poziv China Education Association for International Exchange (CEAIE), a u organizaciji Fondacije Tempus, delegacija UB je učestvovala na međunarodnom sajmu i konferenciji obrazovanja China Annual Conference & Expo for International Education (27th CACIE 2026).
Učešće na ovim prestižnim međunarodnim događajima je od posebnog značaja za promociju Univerziteta u Beogradu i njegovih studijskih, naučnoistraživačkih i međunarodnih potencijala pred predstavnicima akademske zajednice, obrazovnih institucija i zainteresovanim studentima iz Kine.
Predstavljanje Univerziteta na ovakvom međunarodnom događaju doprinosi većoj vidljivosti Univerziteta u Beogradu na međunarodnoj obrazovnoj mapi, informisanju potencijalnih stranih studenata o mogućnostima studiranja i akademskog usavršavanja, kao i promociji Beograda i Srbije kao atraktivne destinacije za visoko obrazovanje.
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