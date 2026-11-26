PICULA O USVAJANJU REZOLUCIJE O VUKOVARU: "Srbija mora poštovati sudski utvrđene činjenice"
HRVATSKI evroparlamentarac i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom usvajanja Rezolucije o Vukovaru i poručio je da Srbija "mora da poštuje sudski utvrđene činjenice
Istakao je da Vukovar nije samo simbol hrvatske žrtve, "nego od danas i trajna poruka Evropi".
- Zato je važno što je Evropski parlament usvajanjem rezolucije o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara jasno stao na stranu istine, pravde i dostojanstva žrtava i branilaca. Ovaj dokument ne govori samo o istorijskom sećanju na Vukovar, nego šalje i važnu političku poruku: agresivne i autoritarne politike, podstaknute velikodržavnim ambicijama, moraju se prepoznati i zaustaviti na vreme, pre nego što ponovo ugroze mir, slobodu i saradnju među narodima. Sećanje na Vukovar od danas je i deo evropske kulture sećanja - napisao je Picula.
Dodao je da se rezolucijom šalju i jasne političke poruke.
- Nema mesta poricanju, umanjivanju ni veličanju ratnih zločina. Srbija mora poštovati sudski utvrđene činjenice, suočiti se s odgovornošću i osigurati da svi preostali počinioci budu privedeni pravdi. Sudbina nestalih mora se rasvetliti. Od Srbije se traži puna saradnja sa hrvatskim institucijama, pristup relevantnim ratnim arhivima, kao i otkrivanje svih dostupnih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica. Istina o Domovinskom ratu mora se čuvati i prenositi budućim generacijama. Evropski parlament prepoznaje važnost obrazovnih i komemorativnih programa, kulture sećanja, kao i mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja kao važnog evropskog primera - rekao je.
Picula ocenjuje da Vukovar "podseća da mir i sloboda nisu zagarantovani te da njihova odbrana zahteva odlučnost, hrabrost i zajedništvo".
- Ta poruka danas, dok Ukrajina brani svoju slobodu od ruske agresije, ima posebno značenje. Istina, pravda i dostojanstvo žrtava nisu pitanje prošlosti, nego temelj evropske budućnosti - zaključio je Picula.
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