USELJENJE DO 11. DECEMBRA: Objavljene konačne rang liste za mesta u studentskim domovima
STUDENTSKI centar "Beograd" je objavio konačnu listu za mesto u studentskim domovima za akademce starijih godina studija.
Raspodela mesta obaviće se u periodu od 27. novembra do 3. decembra, a krajnji rok za useljenje je 11. decembra.
Preporučujemo
PRIPREMNA NASTAVA: Časovi na Biološkom fakultetu od 12. decembra
18. 11. 2026. u 14:19
GOST IZ KINE: Čuveni profesor u poseti Mašinskom fakultetu
18. 11. 2026. u 13:38
PRIPREME ZA BRUCOŠE: Časovi subotom na Mašincu
16. 11. 2026. u 14:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)