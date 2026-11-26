Posle blamaže u Evroligi! Objavljen kraj saradnje!
Klub se oglasio momentalnim saopštenjem.
Rumunski reprezentativac Daron Rasel nije više košarkaš Efesa, saopštio je danas turski klub.
Amerikanac (28) je letos potpisao jednogodišnji ugovor sa timom iz Istanbula.
"Razišli smo se sa Daronom Raselom, koji se našem timu pridružio na početku sezone. Zahvaljujemo Raselu na doprinosu našem klubu i želimo mu uspeh u nastavku karijere", navodi se na sajtu bivšeg dvostrukog uzastopnog evropskog šampiona.
Rumunski reprezentativac je ove sezone na sedam utakmica u Evroligi prosečno 2,6 poena, dve asistencije i 1,3 skoka.
Basket njuz navodi da će Rasel potpisati ugovor sa Romom.
Rasel je tokom karijere igrao još i za Mornar, Galatasaraj, Manisu, Karšijaku, Nju Tajpej i Kluž.
Ekipa Efesa je u prošlom 14. kolu Evrolige doživela istorijsku blamažu, jer je poražena na gostovanju poslednjeplasiranoj Baskoniji u Vitoriji (81:86), iako je domaćin do tog meča imao samo jednu pobedu na kontu i skor 1-13.
Preporučujemo
SRBINE, ŠTA TO URADI!? Cela Evropa bruji o najbizarnijem autogolu u Ligi šampiona (VIDEO)
26. 11. 2026. u 06:15
ALBERT RIJERA PRESEKAO! Ovo je sastav Crvene zvezde za Gent!
26. 11. 2026. u 06:32
GOTOVO JE! Aleksandar Vučić otkrio šta će biti sa Zvezdom i Partizanom naredne sezone
26. 11. 2026. u 08:14
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Alimpijević odredio 12 igrača za Litvaniju!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.
26. 11. 2026. u 10:38
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)