Klub se oglasio momentalnim saopštenjem.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rumunski reprezentativac Daron Rasel nije više košarkaš Efesa, saopštio je danas turski klub.

Amerikanac (28) je letos potpisao jednogodišnji ugovor sa timom iz Istanbula.

"Razišli smo se sa Daronom Raselom, koji se našem timu pridružio na početku sezone. Zahvaljujemo Raselu na doprinosu našem klubu i želimo mu uspeh u nastavku karijere", navodi se na sajtu bivšeg dvostrukog uzastopnog evropskog šampiona.

AKTARIM | TrendBasket’in BasketNews’e dayandırdığı habere göre Anadolu Efes, Daron “Fatts” Russell ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Aynı haberde 28 yaşındaki oyun kurucunun kariyerine İtalya ekibi Maxima Roma’da devam etmesinin beklendiği ve iki yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. #AnadoluEfes #Basketbol — Saha Dipnotu (@SahaDipnotu) November 26, 2026

Rumunski reprezentativac je ove sezone na sedam utakmica u Evroligi prosečno 2,6 poena, dve asistencije i 1,3 skoka.

Basket njuz navodi da će Rasel potpisati ugovor sa Romom.

Rasel je tokom karijere igrao još i za Mornar, Galatasaraj, Manisu, Karšijaku, Nju Tajpej i Kluž.

Ekipa Efesa je u prošlom 14. kolu Evrolige doživela istorijsku blamažu, jer je poražena na gostovanju poslednjeplasiranoj Baskoniji u Vitoriji (81:86), iako je domaćin do tog meča imao samo jednu pobedu na kontu i skor 1-13.

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