TUŽILAŠTVO u Kairu saopštilo je danas da je pritvoren vozač koji je osumnjičen da je zbog prebrze vožnje izazvao prevrtanje cisterne sa gorivom na glavnom auto-putu u blizini Kaira, što je izazvalo požar u kome je poginula najmanje 31 osoba.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mohammed Salah

Tužilaštvo je u saopštenju na Fejsbuku navelo da su je pritvoren vozač za koje se sumnja da je juče izazvao prevrtanje cisterne sa gorivom na auto-putu, u delu koji prolazi kroz Varak - gusto naseljeno područje na severnoj strani obilaznice oko Kaira, prenosi AP.

Kako su naveli iz tužilaštva, vozač je istražiteljima rekao da se kretao velikom brzinom između saobraćajnih traka kada je udario u desni zadnji deo cisterne za gorivo.

Vozač je ekao da je tada izgubio kontrolu nad svojim automobilom i da je skrenuo daleko udesno, dok je jedna od guma na cisterni pukla.

Od siline udarca automobila u velikoj brzini, cisterna je udarila u betonski zid pored auto-puta i prevrnula se, što je dovelo do izlivanja goriva i požara.

Prema podacima nadležnih organa, u požaru je izgorelo 27 vozila, a 26 osoba je povređeno.

Iz javnog tužilaštva su saopštili da je u toku DNK analiza radi identifikacije žrtava. Egipatsko Ministarstvo nafte je ranije saopštilo da je cisterna, koja je bila u privatnom vlasništvu, skrenula sa puta i doživela udes, nakon čega je eksplodirala.

Satima nakon izbijanja požara, povređeni su i dalje pristizali u obližnje bolnice, ispred koji su se okupljale porodice a nadležni su naveli da je na lice mesta upućeno 39 vozila hitne pomoći.

Prema izjavama svedoka, tri zgrade u blizini auto-puta gde se dogodilo prevrtanje cisterne i požar su evakuisane kada su plameni jezici dostigli visinu petog sprata.

Prema preliminarnim procenama, u požaru je uništeno 27 vozila, uključujući automobile i motocikle.