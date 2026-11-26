Utakmicama 17. kola sutra se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a branilac titule Crvena zvezda u nedelju će gostovati Novom Pazaru, dok će u subotu Partizan dočekati Radnički Niš.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Prvi meč 17. kola igraće se sutra od 17 časova u Loznici između IMT-a i Mačve.

Zemun će u subotu od 14 sati u Ubu dočekati Radnički iz Kragujevca, a u isto vreme sastaće se Radnik i Vojvodina.

Čukarički će dva sata kasnije ugostiti Mladost na Banovom brdu.

Partizan će od 18.30 časova dočekati Radnički iz Niša na stadionu u Humskoj.

U nedelju su na programu preostala dva duela, od 15.30 časova sastaće se Novi Pazar i Crvena zvezda, a od 17 sati igraće Železničar i OFK Beograd.

Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 46 bodova, Vojvodina je drugoplasirana sa 35, koliko ima i Železničar na trećem mestu.



