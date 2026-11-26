Nastavlja se Superliga Srbije: Partizan dočekuje Radnički Niš, Zvezda "protiv" Lalatovića
Utakmicama 17. kola sutra se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Superligi Srbije, a branilac titule Crvena zvezda u nedelju će gostovati Novom Pazaru, dok će u subotu Partizan dočekati Radnički Niš.
Prvi meč 17. kola igraće se sutra od 17 časova u Loznici između IMT-a i Mačve.
Zemun će u subotu od 14 sati u Ubu dočekati Radnički iz Kragujevca, a u isto vreme sastaće se Radnik i Vojvodina.
Čukarički će dva sata kasnije ugostiti Mladost na Banovom brdu.
Partizan će od 18.30 časova dočekati Radnički iz Niša na stadionu u Humskoj.
U nedelju su na programu preostala dva duela, od 15.30 časova sastaće se Novi Pazar i Crvena zvezda, a od 17 sati igraće Železničar i OFK Beograd.
Zvezda je vodeća na tabeli SLS sa 46 bodova, Vojvodina je drugoplasirana sa 35, koliko ima i Železničar na trećem mestu.
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