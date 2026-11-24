IZBOR srednje škole jedna je od prvih važnih odluka koje donose mladi. Dok neki već imaju jasnu predstavu o tome šta žele da upišu, drugi se dvoume između nekoliko škola ili još ne znaju koji bi im smer najviše odgovarao. Upravo njima može da bude korisno testiranje za profesionalnu orijentaciju koje organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).

Foto: Novosti

Testiranje obuhvata psihološke testove kojima se procenjuju profesionalna interesovanja, sposobnosti i osobine ličnosti važne za izbor budućeg zanimanja. Cilj je da učenici bolje upoznaju sebe, otkriju svoje jake strane i saznaju koje oblasti obrazovanja i rada im najviše odgovaraju.

Nakon testiranja, obično nekoliko dana kasnije, sledi razgovor sa psihologom, odnosno karijernim savetnikom. Tada učenik zajedno sa stručnjakom razmatra rezultate, razgovara o svojim interesovanjima i mogućnostima i dobija smernice koje mu mogu olakšati odluku. Važno je naglasiti da testiranje ne bira školu umesto učenika, već mu pomaže da odluku donese sigurnije i uz bolje poznavanje sopstvenih sposobnosti.

Interesovanje za profesionalnu orijentaciju je veliko, a samo na teritoriji Beograda godišnje se obavi oko 2.500 testiranja učenika. Osmaci mogu da se prijave i kasnije tokom školske godine, ali iz NSZ savetuju da se o ovoj mogućnosti raspitaju na vreme, jer su kapaciteti ograničeni.