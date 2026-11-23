NAPREDAK U MEDICINSKOM INŽENJERSTVU: Univerzitet u Beogradu na 80. mestu u rangiranju inženjerskih studija
UNIVERZITET u Beogradu zauzeo je 80. mesto među 238 visokoškolskih institucija u Evropi prema rezultatima ovogodišnjeg Evropskog rangiranja inženjerskih studijskih programa EngiRank 2026. Univerzitet u Beogradu ostvario je ukupan rezultat od 63,78 poena od mogućih 100.
Rezultati ovogodišnjeg rangiranja potvrđuju prisustvo Univerziteta u Beogradu među istaknutim evropskim visokoškolskim institucijama u oblasti inženjerstva. Na nacionalnom nivou, Univerzitet u Beogradu zauzeo je prvo mesto među četiri institucije iz Srbije obuhvaćene ovim rangiranjem.
Rezultati po pojedinačnim inženjerskim oblastima pokazuju da je Univerzitet u Beogradu ostvario zapažene pozicije u više disciplina. Posebno se izdvajaju građevinsko inženjerstvo, u kojem je zauzeo 82. mesto među 192 institucije, što predstavlja napredak za devet mesta u odnosu na prethodnu godinu, kao i medicinsko inženjerstvo, sa 83. mestom među 147 institucija i napredovanjem za šest mesta.
U ostalim oblastima rezultati Univerziteta su sledeći:
Hemijsko inženjerstvo – 146. mesto među 223 institucije;
Elektrotehničko, elektronsko i informaciono inženjerstvo – 151. mesto među 228 institucija;
Inženjerstvo zaštite životne sredine – 121. mesto među 248 institucija;
Inženjerstvo materijala – 141. mesto među 247 institucija;
Mašinsko inženjerstvo – 171. mesto među 223 institucije.
EngiRank je evropsko rangiranje koje vrednuje visokoškolske institucije na osnovu rezultata u oblasti inženjerstva, uzimajući u obzir pokazatelje naučnoistraživačkog rada, uticaja naučnih publikacija, inovacija, patentne aktivnosti, saradnje sa privredom i međunarodne saradnje, kao i doprinosa ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.
Rangiranje organizuje Fondacija za obrazovanje „Perspektywy” iz Poljske, a njegova metodologija obuhvata više pokazatelja koji omogućavaju sagledavanje naučnog, istraživačkog i inovacionog učinka institucija u oblasti inženjerstva. Više informacija o rangiranju i metodologiji dostupno je na zvaničnoj internet stranici: www.engirank.eu.
Preporučujemo
PRIPREMNA NASTAVA: Časovi na Biološkom fakultetu od 12. decembra
18. 11. 2026. u 14:19
GOST IZ KINE: Čuveni profesor u poseti Mašinskom fakultetu
18. 11. 2026. u 13:38
PRIPREME ZA BRUCOŠE: Časovi subotom na Mašincu
16. 11. 2026. u 14:04
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00
Komentari (0)