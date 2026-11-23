UNIVERZITET u Beogradu zauzeo je 80. mesto među 238 visokoškolskih institucija u Evropi prema rezultatima ovogodišnjeg Evropskog rangiranja inženjerskih studijskih programa EngiRank 2026. Univerzitet u Beogradu ostvario je ukupan rezultat od 63,78 poena od mogućih 100.

univerzitet u beogradu

Rezultati ovogodišnjeg rangiranja potvrđuju prisustvo Univerziteta u Beogradu među istaknutim evropskim visokoškolskim institucijama u oblasti inženjerstva. Na nacionalnom nivou, Univerzitet u Beogradu zauzeo je prvo mesto među četiri institucije iz Srbije obuhvaćene ovim rangiranjem.

Rezultati po pojedinačnim inženjerskim oblastima pokazuju da je Univerzitet u Beogradu ostvario zapažene pozicije u više disciplina. Posebno se izdvajaju građevinsko inženjerstvo, u kojem je zauzeo 82. mesto među 192 institucije, što predstavlja napredak za devet mesta u odnosu na prethodnu godinu, kao i medicinsko inženjerstvo, sa 83. mestom među 147 institucija i napredovanjem za šest mesta.

U ostalim oblastima rezultati Univerziteta su sledeći:

Hemijsko inženjerstvo – 146. mesto među 223 institucije;

Elektrotehničko, elektronsko i informaciono inženjerstvo – 151. mesto među 228 institucija;

Inženjerstvo zaštite životne sredine – 121. mesto među 248 institucija;

Inženjerstvo materijala – 141. mesto među 247 institucija;

Mašinsko inženjerstvo – 171. mesto među 223 institucije.

EngiRank je evropsko rangiranje koje vrednuje visokoškolske institucije na osnovu rezultata u oblasti inženjerstva, uzimajući u obzir pokazatelje naučnoistraživačkog rada, uticaja naučnih publikacija, inovacija, patentne aktivnosti, saradnje sa privredom i međunarodne saradnje, kao i doprinosa ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Rangiranje organizuje Fondacija za obrazovanje „Perspektywy” iz Poljske, a njegova metodologija obuhvata više pokazatelja koji omogućavaju sagledavanje naučnog, istraživačkog i inovacionog učinka institucija u oblasti inženjerstva. Više informacija o rangiranju i metodologiji dostupno je na zvaničnoj internet stranici: www.engirank.eu.