ZADUŽBINA ĐOKE VLAJKOVIĆA RASPISALA KONKURS: Podrška projektima za unapređenje univerzitetske nastave
ZADUŽBINAĐoke Vlajkovića raspisala je konkurs za finansijsku podršku nastavnicima zaposlenim na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Beogradu, za razvoj i primenu inovativnih i održivih pristupa univerzitetskoj nastavi.
Iznos podrške je 380.000 dinara po projektu, a predviđena je podrška za po jedan projekat iz svake od četiri naučne oblasti: društveno-humanističke nauke, medicinske, prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke.
Na konkurs mogu da se prijave nastavnici zaposleni sa 100% radnog vremena na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u sastavu Univerziteta u Beogradu.
Podržavaju se projekti koji su usmereni na:
– inovacije i unapređenje nastavnih sadržaja i metoda rada;
– razvoj digitalnih nastavnih materijala i obrazovnih alata;
– uvođenje aktivnog, istraživačkog i praktično orijentisanog učenja;
– unapređenje načina praćenja i vrednovanja studentskog učenja;
– unapređenje pristupačnosti i kvaliteta nastave;
– razvoj održivih obrazovnih pristupa koji se mogu primeniti i na drugim predmetima
Prijave se mogu slati do 9. decembra.
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