ZADUŽBINAĐoke Vlajkovića raspisala je konkurs za finansijsku podršku nastavnicima zaposlenim na visokoškolskim ustanovama Univerziteta u Beogradu, za razvoj i primenu inovativnih i održivih pristupa univerzitetskoj nastavi.

Foto: Z. Jovanović

Iznos podrške je 380.000 dinara po projektu, a predviđena je podrška za po jedan projekat iz svake od četiri naučne oblasti: društveno-humanističke nauke, medicinske, prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke.

Na konkurs mogu da se prijave nastavnici zaposleni sa 100% radnog vremena na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u sastavu Univerziteta u Beogradu.



Prijavu podnosi pojedinačni nastavnik kao rukovodilac projekta. Svaki nastavnik može podneti samo jednu prijavu.

Podržavaju se projekti koji su usmereni na:

– inovacije i unapređenje nastavnih sadržaja i metoda rada;

– razvoj digitalnih nastavnih materijala i obrazovnih alata;

– uvođenje aktivnog, istraživačkog i praktično orijentisanog učenja;

– unapređenje načina praćenja i vrednovanja studentskog učenja;

– unapređenje pristupačnosti i kvaliteta nastave;

– razvoj održivih obrazovnih pristupa koji se mogu primeniti i na drugim predmetima

Prijave se mogu slati do 9. decembra.