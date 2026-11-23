FONDACIJA Milana Stefanovića - Smederevca i supruge Darinke raspisala je konkurs za dodelu 10 stipendija studentima Univerziteta u Beogradu.

univezitet u beogradu

Pravo konkursanja imaju redovni budžetski studenti osnovnih i integrisanih akademskih studija od druge godine na fakultetima na kojima se podstiče razvoj menadžmenta i drugih naučnih disciplina čiji je predmet unapređenje trgovine. neophodna je i prosečna ocena najamnje 8,50.

Podnošenje prijava traje do 25. decembra, a izabrani kandidati će stipendiju u iznosu od 24.000 dinara mesečno primati deset meseci.