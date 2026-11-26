Šest godina kasnije, Zvezda ponovo u Gentu: Mogu li crveno-beli da ponove evropski podvig?
Evropska istorija se ponavlja!
Evropska istorija se ponavlja! Crvena zvezda gostuje Gentu u okviru četvrtog kola Lige konferencije, a ovaj susret donosi posebno zanimljivu simboliku. Tačno šest godina nakon poslednjeg okršaja sa belgijskim predstavnikom, "crveno-beli" ponovo stižu na mesto na kojem su ostvarili jednu od značajnijih evropskih pobeda!
Navijači Zvezde dobro pamte novembar 2020. godine, kada je srpski predstavnik dva puta savladao Gent u grupnoj fazi Lige Evrope. Prvo su crveno-beli slavili na "Marakani" rezultatom 2:1, da bi 26. novembra iste godine u Belgiji potvrdili uspeh pobedom od 2:0.
Taj duel ostao je upamćen po spektakularnom početku! Njegoš Petrović zatresao je mrežu već u prvom minutu utakmice, dok je Nemanja Milunović u 58. minutu postavio konačan rezultat. Zvezda je tom pobedom napravila veliki korak ka evropskom proleću.
Šest godina kasnije – isti rival, isti datum, ali novi evropski izazov!
Ovoga puta crveno-beli u Belgiju stižu sa željom da nastave pozitivan niz protiv starog poznanika i naprave važan korak u ligaškoj fazi Lige konferencije.
Nakon tri odigrana kola, Zvezda ima četiri boda, ostvarena pobedom nad Inter Eskaldesom i remijem sa Kopenhagenom, dok je na startu takmičenja poražena od Lugana. Gostovanje Gentu zato predstavlja važan ispit za crveno-bele.
Može li Zvezda da nastavi savršen niz protiv belgijskog rivala i upiše treći trijumf u isto toliko međusobnih susreta?
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