GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević saslušan je u Palati pravde. Ispred Palate pravde održan skup podrške Vučićeviću.

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Tužilaštvo predložilo pritvor za Dragana J. Vučićevića

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi do 30 dana pritvor glavnom uredniku televizije Informer Draganu Vučićeviću. Pritvor je predložen jer postoji opasnost da će osumnjičeni ponoviti krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Vučićević je danas saslušan i pred tužilaštvom je izneo odbranu, a kako su rekli njegovi branioci, negirao je krivicu. Na teret mu je stavljeno izvršenje krivičnog dela izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Skupovi podrške Vučićeviću održani su danas ispred Palate pravde, a juče ispred Policijske stanice Voždovac.

Advokat: Vučićević izneo odbranu

Boris Bogdanović, advokat Informera, obratio se novinarima ispred Palate pravde.

- Vučićević je izneo svoju odbranu. Rekao je šta je mogao da kaže, suočen sa neodređenim optužbama. Predložili smo da mu se ukine pritvor - rekao je advokat.

On očekuje da će odluka biti doneta kasnije u toku dana.

- Do sutra u 10 časova mora biti pušten na slobodu, ili mu mora biti određen pritvor - kaže Bogdanović.

Vučić: Duh slobodnog čoveka ne mogu da unište

Lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu, gde je objavio fotografiju Dragana J. Vučićevića.

- Duh slobodnog čoveka ne mogu da unište - navodi se u Vučićevoj objavi.

10 pitanja za Ivicu Dačića

Zaposleni na Informeru traže odgovore od ministra policije u tehničkom mandatu Ivice Dačića.

- Ministar Dačić morao bi da odgovori na bar 10 pitanja u vezi sa skandaloznim hapšenjem glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića - navode zaposleni.

Pitanja zaposlenih koja su upućena Ivici Dačiću, prenosimo u celosti:

* Ko je konkretno izvršio hapšenje Dragana J. Vučićevića i kojoj jedinici MUP-a pripadaju policajci koji su učestvovali u hapšenju?

* Ko je izdao nalog za hapšenje i da li ste Vi, kao ministar unutrašnjih poslova, bili prethodno obavešteni o toj akciji?

* Zbog čega su Vučićevića hapsili policajci u civilu i zbog čega je korišceno neobeleženo policijsko vozilo?

* Da li je prilikom hapšenja ispoštovana standardna policijska procedura?

* Zbog čega je bilo neophodno hapšenje Vučićevića umesto upućivanja poziva da se javi nadležnim organima?

* Kakav je Vaš lični stav o hapšenju vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Informera?

* Da li ste kao ministar tražili detaljan izveštaj o okolnostima i načinu njegovog hapšenja?

* Postoje li bilo kakve indicije da je na postupanje policije u ovom slučaju vršen politički pritisak?

* Šta je policija do sada preduzela povodom napada na Informer 26. oktobra? Da li je neko od napadača identifikovan, priveden ili procesuiran?

* Kako ćete kao ministar policije garantovati bezbednost novinara i medijskih radnika tokom predstojeće izborne kampanje?

U Palati pravde Vučićevićev sin i supruga

U Palati pravde su Vučićevićev sin i supruga.

Okupljeni uzvikuju "pustite Dragana"

Okupljeni uzvikuju "pustite Dragana".

Brnabić: Hvala svima koji su došli

- Hvala svima koji su došli da podrže, ne samo Vučka, nego i slobodu mišljenja i govora. Nažalost, od 25. oktobra kada je Studentska lista i kada su rukovođenje Srbijom preuzeli plenumi, sve slobode, sav normalan život, sve je to zaustavljano. Vučko je uhapšen na pravdi Boga - kaže Brnabićeva.

Foto: Printskrin Informer TV

Krstić: Ovo je prvi od mnogobrojnih protesta koji će uslediti

- Ovde smo da bismo branili slobodu novinara Dragana J. Vučićevića. Braneći njegovu slobodu, branimo slobodu svakog građanina da slobodno misli i govori - ističe Krstić.

Foto: Printskrin Informer TV

Ivana Vučićević: Tražimo od EU da reaguje

- Slobodna reč i slobodno novinarstvo ne mogu na ovaj način da se krše - poručuje predsednica ANS Ivana Vučićević.

Foto: Printskrin Informer TV

Mirković: Ovo što se dešava u Srbiji nije normalno

- Ovde smo da pružimo podršku Draganu J. Vučićeviću. Ovde smo, bićemo tu uz njega i borićemo se da istina pobedi - kaže Aleksandar Mirković.

Vučićević izveden iz policijske stanice Voždovac

Dragan J. Vučićević izveden je iz policijske stanice Voždovac.

Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je doneto rešenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Ispred Policijske stanice Voždovac juče i sinoć su održani skupovi podrške Vučićeviću, a okupljanju su prisustvovali i poslanici poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".