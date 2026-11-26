NE postoje izgledi za dijalog sa Zapadnom Evropom o bezbednosnoj arhitekturi u Evroaziji, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: megastocker/Alamy/Profimedia

- Izgledi za pravi dijalog sa Zapadnom Evropom i sa celom ovom 'NATO-EU' zajednicom još uvek nisu na vidiku - primetila je ona na brifingu.

Ranije je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov izvestio da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama i Ukrajinom u Abu Dabiju u novembru, Rusija predstavila svoju viziju mogućih rešenja za bezbednosnu arhitekturu.