U SRBIJI je u toku proces konstituisanja vlasti posle parlamentarnih izbora i Moskva se nada da će srpski narod kroz taj proces proći dostojanstveno, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova, na pitanje novinara da prokomentariše situaciju u Srbiji.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

„Pratimo situaciju u Srbiji gde je u toku konstituisanje vlasti posle parlamentarnih izbora čije je održavanje inicirao Aleksandar Vučić. To je složen proces i nadamo se da će srpski narod proći kroz to dostojanstveno“, rekla je ona na brifingu.

Dodala je da Rusija spreman da nastavi da gradi sa Srbijom uzajamno korisne odnose i partnerstvo u svim sferama i da koordiniše korake na međunarodnoj sceni, posebno kada se radi o položaju Srba na Kosovu.

„Računamo na konstruktivan stav novih vlasti kada je reč o saradnji s Rusijom, dok u konstruktivno raspoloženje srpskog naroda nema nikakve sumnje“, rekla je Zaharova.

(Sputnjik)