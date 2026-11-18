PRIPREMNA NASTAVA: Časovi na Biološkom fakultetu od 12. decembra
BIOLOŠKI fakultet Univerziteta u Beogradu, u periodu od decembra do juna meseca, organizuje pripremnu nastavu iz biologije za sve zainteresovane učenike IV razreda srednjih škola i gimnazija, koji planiraju da konkurišu za upis na ovu visokoškolsku ustanovu ili polažu predmet na klasifikacionom ispitu radi upisa na neki drugi fakultet.
Pripremna nastava će se izvoditi subotom, od 12. decembra "online" preko elektronske učionice. Cena kursa za pripremnu nastavu je 30.000 dinara.
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